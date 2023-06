De la place de Brouckère au stade Roi Baudouin, le parcours du marathon de Bruxelles 2023 est connu et est bien plus agréable qu’en 2022

Le départ se fera désormais de la place de Brouckère, après un détour par la Grand-Place de Bruxelles pour aller récupérer son dossard.

De là, les participants emprunteront le tunnel Anny Cordy pour rejoindre la Basilique de Koelkeberg et filer vers le Parc Roi Baudouin.

Une première incursion dans le Parc de Laeken sera ensuite au menu, avant une partie qui sera sans doute moins attrayante, avec quelques allers et retours le long du Port de Bruxelles et du canal. Le final proposera ensuite une nouvelle incursion dans le Parc de Laeken, avec des passages devant la Tour japonaise ou le Château de Laeken et un finish au cœur du stade Roi Baudouin.

L’ensemble, s’il n’est pas parfait et affiche tout de même 350 mètres de dénivelé positif, offre un marathon et une expérience bruxelloise bien plus agréables que par le passé.

Le parcours du marathon de Bruxelles

Le parcours du marathon de Bruxelles 2023. ©Golazo

Le semi-marathon sera, de son côté, encore plus attractif puisqu’il partage toute la première moitié du parcours du marathon et évite la portion plus monotone le long du canal. Le 21,1 km propose 270 km de dénivelé positif.

Le parcours du semi-marathon de Bruxelles

Le parcours du semi-marathon de Bruxelles 2023. ©Golazo

Un 10 km et une Kids Run seront également au programme du dimanche 1er octobre. Ces deux dernières distances s’élanceront et arriveront au stade Roi Baudouin.

