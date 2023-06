Une femme s’impose devant tous les hommes lors d’une course de 45 km à Maredsous

Pas une première

Voici un an, en Belgique, on se souvient que la Gaumaise Juliette Thomas, athlète élite sur route, avait fait un détour sur le 7 km des Forges de la Forêt d’Anlier et s’était là aussi imposée devant tous les autres participants.

En trail, et surtout en ultra trail, il n’est pas rare de voir des athlètes féminines finir dans le top 10 du classement général. Certaines études indiquent en effet que les différences de performances selon le sexe s’amenuisent lorsque la distance augmente.

L’exemple de Courtney Dauwalter

Courtney Dauwalter, qui domine la planète ultra chez les dames, a marqué les esprits en décrochant une 7e place en 2021 sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Tout dernièrement, elle vient de décrocher la 6e place de la Western States 100 en Californie, terminant devant un athlète tel que le Français Mathieu Blanchard (2e de l’UTMB 2022).

En 2021 toujours, la Néo-zélandaise Ruth Croft était de son côté parvenue à s’imposer au scratch du Tarawera ultra-marathon, épreuve de l’Ultra-trail World Tour.

”Cela fait plaisir d’être devant et je vais entourer cette date dans mon calendrier ; ça reste historique”, a confié Véronique Fettweis, 34 ans et affilié au club d’athlétisme de Herve, à Sudinfo.