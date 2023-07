Après le succès de 2022, un canitrail était aussi pour la deuxième fois à la carte, avec 3 distances (5, 9 et 17 km). Pas moins de 139 duos maître/chien ont aussi eu le bon flair de venir à Herbeumont.

C'est donc plus de 937 coureurs et 139 toutous qui se sont régalés cette année.

Un des podium du Cani-Trail de la Semois ©B.G

Sur la distance reine, 70 km, c'est Thomas De Schoenmackers, de Rossart, non loin de là, qui s'est montré le plus rapide.

Le Hennuyer Dylan Dame, du JC Quievrain, s'est imposé sur 34 km, s'offrant une 6e victoire déjà en 11 courses en 2023.

Jordan Rodrique, de l'Arch, le club d'athlétisme de Ciney, a lui gagné sur 17 km, pour renouer avec le succès en trail après un dernier bouquet en octobre dernier sur les 19 km des Lumeçons.

Alors que le Batifer Kasper Verloove, déjà vainqueur cette année du Wap's Trail (6 km) et des Naturails du FC Bercheux (12km), sans parler d'autres succès en jogging, a gagné le 9 km.

Chez les dames, la Mouscronnoise Caroline Buyse est la seul francophone à avoir ajouté son nom au palmarès 2023 du Festival Trail Semois, sur 34 km.

Un évènement qui comme toujours portait on ne peut mieux son nom. Avec aussi des courses pour enfants et des randonnées pour les marcheurs, et une after qui s'est prolongée bien tard dans la nuit, rythmée par un repas, une soirée années 80 et des concerts.

Résultats

70 km (2300 m de dénivelé positif)

1. Thomas De Schoenmackers, 7h12.42; 2. Damien Mataigne, 7h18.07; 3. Jan De Clerck, 7h23.57.

1. Hendrike Oosterohf (PB), 8h31.11; 2. Flore De Meester, 8h42.00; 3. Florence Deny, 8h58.31.

34 km (1200 m)

1. Dylan Dame, 2h39.55; 2. Jordy Dame, 3h00.35; 3. Louis Delattre, 3h01.24.

1. Caroline Buyse, 3h21.12; 2. Noémie Amorison, 3h39.01; 3. Margot Mogin (FR), 3h43.01.

17 km (700 m)

1. Jordane Rodrique, 1h24.27 ; 2. Gaël Raguet (FR), 1h24.31; 3. Yoan Fortin, 1h30.08.

1. Tara Van Delm, 1h59.10; 2. Séverine Limousin (FR), 2h04.35; 3. Eloïse Barreau, 2h06.41.

9 km (300 m)

1. Kasper Verloove, 45.56; 2. Danté Willemsen, 48.16; 3. Xavier Leclère, 48.33.

1. Yuna Willemsen, 55.26; 2. Anna Huybrechts, 1.01.20; 3. Laurence Roland, 1.01.20.