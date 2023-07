Le Gantois Karel Sabbe, finisher de la Barkley, à l’assaut d’un record sur une trace de 4265 km à travers les États-Unis

En 2016, le dentiste de 34 ans avait déjà bouclé cette trace de 4265 kilomètres, record de la traversée avec assistance à la clé avec un temps cumulé de 52 jours, 8 heures et 25 minutes. Depuis, l’Américain Timothy Olson a fait mieux (de 16 heures) et Karel Sabbe s’élance avec l’ambition de reprendre son record sur cet itinéraire dont le dénivelé positif cumulé dépasse les 100.000 mètres !

guillement “C’est la plus belle trace du monde à mes yeux."

“C’est la plus belle trace du monde à mes yeux. Là, vous avez l’impression d’être complètement isolé du monde. Vous pouvez courir des heures et des heures sans croiser le moindre signe d’activités humaines”, nous avait-il confié par le passé, précisant que c’était “ce type de défi, avec ses équipes qui l’assiste, qu’il préférait dans la pratique de son sport”.

Karel Sabbe sera à nouveau occupé d'une équipe, "qui donne sens à ses défis", sur sa traversée du Pacific Crest Trail. ©D. R.

Rivières, chaleurs, serpents et ours...

Le défi s’annonce exigeant. “La beauté de l’itinéraire contraste avec les nombreux dangers et difficultés qu’on y trouve”, a-t-il indiqué dans les colonnes du Nieuwsblad avant de quitter la Belgique. “Les températures vont varier entre zéro et 50 degrés, il y a parfois des rivières impraticables à traverser, comme on peut y croiser des ours ou des serpents.”

Karel Sabbe, fort de son expérience sur ce type de défi (Appalachian Trail, Via Alpina…) est convaincu de pouvoir faire mieux qu’en 2016 et passer sous la barre des 50 ours. “Le fait que mon record ait pu être battu est une motivation supplémentaire pour ce défi”, a-t-il ajouté. “La réussite dépendra de nombreux facteurs à venir en cours de route. Il faudra aussi voir comment mon corps réagit après la Barkley, car je n’ai pas encore tout à fait récupéré.”