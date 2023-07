Changement de programme pour Kilian Jornet : la star de l’ultra-trail souhaite participer à l’UTMB 2023

Mais le Catalan, de retour d’un projet en alpinisme en Himalaya, a surpris ce mercredi en annonçant sa volonté de s’aligner lors du prochain sommet mondial du trail, dont l’édition 2023 débutera le vendredi 1er septembre. En 2022, au terme d'un beau combat avec le Français Mathieu Blanchard, il avait battu le record de l'épreuve, bouclant les 171 km et quelque 10000 mètres de D+ en 19h49.30.

Sur une épreuve UTMB... dès ce samedi

Pour prendre part à l’UTMB, Kilian Jornet a indiqué devoir, comme tous les coureurs voulant participer à cet événement, s’aligner sur une des épreuves de l’UTMB World Series afin d’aller chercher sa qualification. Ou plutôt un running stone, délivré à tous les finishers de cette distance et qui offre le droit de participer pour le commun des mortels au tirage au sort. Mais les élites doivent, eux aussi, au moins en avoir un pour pouvoir être invité. C’est pourquoi il s’alignera dès ce samedi sur le format court (16 km) de l’Eiger Ultra Trail by UTMB.

Dans son programme initialement communiqué en début d’année, on ne retrouvait qu’une seule épreuve de trail. Kilian Jornet n’avait en effet prévu que de s’aligner sur Sierre-Zinal, réputée épreuve de course de montagne de 31 km pour 2200 mètres de D + qu’il espère accrocher pour la 10e fois à son impressionnant palmarès.

Voilà Jim Walmsley, qui rêve d’inscrire son nom et celui d’un Américain au palmarès de l’UTMB, avec un adversaire inattendu, en cette année où François D’Haene (de retour de blessure) n’était lui non plus pas prévu au départ.