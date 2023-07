Western States – Hardrock 100 : l’Américaine Courtney Dauwalter à l’assaut d’un mythique doublé en ultra-trail

Trois semaines plus tard, celle qui avait fini 7e au scratch de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2021 s’aligne déjà ce vendredi (départ à 6 heures, soit 14 heures en Belgique) au départ de la Hardrock 100, l’autre ultra mytique outre-Atlantique, avec un large sourire et une énergie retrouvés.

Une épreuve courue à une altitude moyenne de 3350 mètres

Chez elle, dans le Colorado, Dauwalter veut réaliser un doublé inédit chez les femmes, au terme d’une épreuve de 161 km et 10000 mètres de D +, sur laquelle l’altitude moyenne du parcours est de 3350 mètres ! Soit plus que le passage le plus haut de l’UTMB.

”Je n’ai pas eu de plan spécifique pour récupérer entre la Western States et la Hardrock”, indiquait-elle à une semaine de la course. “L’idée fut d’écouter mon corps, de prendre soin de mon cerveau et de recharger les batteries du mieux que je pouvais.”

En 2022, Courtney Dauwalter s’était imposée sur la Hardrock 100, signant un nouveau record féminin en 26h44 et terminant 6e au scratch. Déjà!

Seuls François D’Haene (2021) et Kilian Jornet (2022), tous deux quadruples vainqueurs de l’UTMB, ont déjà réussi l’enchaînement victorieux Western States/Hardrock 100, côté masculin, dans l'histoire de l'ulta.