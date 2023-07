43e d’un 16 km sans autres élites et selfies en courant : le pied de nez de Kilian Jornet à l’UTMB pour décrocher son dossard

En tant qu’élite et tenant du titre, il devait au moins récolter un… running stone (NdlR : soit finir au minimum la plus petite distance d’une étape de l’UTMB World Series) pour pouvoir obtenir un dossard pour le sommet mondial du trail, dont l’édition 2023 a lieu le 1er septembre prochain. Un statut de finisher à prouver sur une étape du circuit UTMB bien ridicule vu le palmarès de Kilian Jornet, vainqueur en titre de l’UTMB, détenteur du chrono le plus rapide de l’histoire sur les 171 km autour du Mont-Blanc et co-recordman du nombre de succès à Chamonix avec François D’Haene.

"J’y suis allé doucement…”

Jornet a terminé seulement 48e de cette compétition sans autre athlète élite, multipliant les selfies avec les autres coureurs.

”J’y suis allé doucement. Il y a deux jours, après plusieurs semaines d’entraînement intense, j’ai senti une vive douleur dans mon fessier droit, donc je ne voulais prendre aucun risque aujourd’hui. J’ai couru en profitant des paysages et en discutant avec mes concurrents”, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

L’arrivée de Kilian Jornet sur l’Eiger Ultra Trail (16 km)

Après s’être consacré à des projets d’alpinisme en Himalaya au printemps, Jornet (35 ans), légende du trail, doit s’aligner sur la réputée Sierre-Zinal (31 km, 2.200 m de dénivelé positif en Suisse) le 12 août, avant de partir à l’assaut d’une cinquième victoire sur l’UTMB (1er septembre), reine des courses de longue distance (171 km et 10.000 m de dénivelé positif) dont il est tenant du titre.