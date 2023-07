Test Decathlon GPS 900 by Coros : une montre taillée pour l’outdoor et le trail, à un prix cassé

La logique est identique, avec une base technique faite par Coros et un design adapté par Decathlon. Sauf que ce modèle, construit sur les bases d’une Apex (version 1 de 2018 et non la version 2 sortie en 2023), s’attaque aux segments trail et multisports (NdlR : d’où d’ailleurs l’appellation GPS et non Kiprun pour sortir du segment uniquement dédié à la course à pied).

Vous pouvez donc en déduire qu’il n’y a pas sur cette GPS 900 by Coros d’innovations par rapport à ce que les autres acteurs du marché ont proposé dernièrement. Et ce n’est d’ailleurs pas dans la logique de ce partenariat. Mais Decathlon parvient à proposer une montre de qualité pour la pratique du trail et de l’outdoor pour un prix cassé (250 euros).

C’est 100 euros de moins que l’Apex lors de sa sortie, tout en bénéficiant de pas mal d’adaptations arrivées depuis. Ne comparons pas ce qui n’est pas comparable mais la toute dernière Garmin Epix Pro taquine les 1000 euros dans sa version de base. Même si l’expérience est plus modeste, il n’est donc plus indispensable de dépenser près de 500 euros pour avoir une première option pour une montre de trail. Et impossible de trouver mieux en première main à ce prix.

Altimètre et suivi d’itinéraire pour la pratique du trail

Résultat, cette 2e mouture de la collaboration Decathlon-Coros embarque désormais avec elle un altimètre barométrique, le suivi d’itinéraire (sans fond de carte mais selon la logique du fil d’Ariane) ou encore un verre Gorilla anti-rayures et un contour de boîtier en alu pour renforcer l’ADN outdoor. Le tout affiche 58 grammes sur la balance et un look plus costaud et qualitatif que la première Kiprun 500.

Cette montre n’est pas tactile. Et c’est très bien comme ça à notre sens pour une montre sportive.

Personnellement, on n’est pas fan de l’énorme molette qui, située sur le côté droit, permet à la fois de naviguer entre les différents widgets d’une interface relativement simple et épurée. Toujours avec cette molette, par une simple pression, vous pouvez aussi valider votre choix (le retour en arrière s’effectue par l’unique bouton situé en dessous de la molette).

C’est certes simple et efficace mais, vu sa taille, cette molette peut entrer en contact avec plein de choses dans la vie quotidienne. Ce qui oblige à passer par le verrouillage de l’écran, qu’on n’a pas trouvé non plus des plus rapides à activer/désactiver. C’est le principal reproche qu’on fait ici à cette montre.

L'imposant molette, située sur le côté droit, permet de naviguer entre les différents widgets d’une interface relativement simple. ©Decathlon

Une autonomie costaude, signature de Coros

Parmi les points forts, outre le rapport qualité-prix, on mettra en avant l’autonomie. Et ce n’est pas une surprise pour un produit conçu par Coros.

En montre connectée, elle peut tenir 3 semaines sans passer par le câble de recharge. À noter toutefois que le relevé de la fréquence cardiaque ne se fait par défaut que toutes les dix secondes, là où d’autres prennent une mesure chaque seconde. En activité, son autonomie permet presque d’atteindre les 35 heures promis, selon les tests que nous avons pu faire. Le tout en mode multi GNSS, le plus précis.

Ce qu’il faut pour une bonne expérience globale en activité

En activité, la GPS 900 n’a d’ailleurs pas à rougir de la concurrence. Son écran de 30 mm, qui affiche un bon contraste, offre jusqu’à 6 champs de données. La présence d’un altimètre barométrique permet l’affichage de l’allure d’effort, soit une allure corrigée en fonction du pourcentage de pente. Intéressant, surtout en montée, pour ne pas se griller face à la pente.

On soulignera aussi ici la bonne précision des données GPS de ce modèle qui repose pourtant sur une gamme technique relativement ancienne (celle de l’Apex donc) mais qui fait encore tout à fait le job. Même le capteur de fréquence cardiaque au poignet fournit des données cohérentes et exploitables à faible intensité, même s’il a évidemment tendance à lisser les pics et à présenter un décalage par rapport aux données obtenues via une ceinture cardio thoracique, comme toujours avec cette technologie.

Concernant le suivi d’itinéraire (on ne parle donc pas de cartographie), il est semblable à ce qu’on peut retrouver sur d’autres modèles. Comme sur les autres montres Coros, ce suivi d’itinéraire ne s’affiche pas par défaut dans les champs de données accessibles durant une activité. Cela demande une manipulation qu’on aurait aimé pouvoir éviter en cours de sortie.

Une identité confuse

Hors activité, cette GPS 900, outre le fait de proposer des options simples de montre connectée, renseigne quelques widgets, comme le résumé du sommeil de votre dernier nuit, votre niveau de fatigue ou de récupération, vos performances probables en course… Pour aller plus loin, il faut cependant aller consulter l’application qui, comme pour la Kiprun 500, est celle, bien pensée, de Coros.

Reste que jongler entre l’identité Decathlon, le logo Kiprun présent sur le bracelet ou l’application Coros peut créer pas mal de confusion dans la tête du consommateur. Ce bon produit, avec un excellent rapport qualité-prix, souffre d’une identité quelque peu confuse par rapport à la concurrence.

Un look plus robuste et outdoor pour cette GPS 900 by Coros. ©Decathlon

On aime

L’expérience proposée pour le prix. Il y a tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins de l’immense majorité des pratiquants.

Un look à la fois sérieux, outdoor et qualitatif.

L’autonomie, qui a toujours été un point fort chez Coros.

On n’aime pas

Le bouton droit, avec une molette trop imposante.

Pas de lecture de musique.

Un conflit d’identité sur ce produit entre Kiprun, Decathlon et Coros. Pas toujours très clair pour le consommateur.

La fiche technique en bref