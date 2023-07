Sur 10 km, Marvin D’Aurilio (32.16) et Valentine Mathy (37.28) ont dompté le plus rapidement un parcours au dénivelé positif très raisonnable (50 mètres), mais assez cassant malgré tout, avec notamment pas mal de relances et des pavés.

Kévin Cusse (33.15) et Mathieu De Rijdt (33.25), et Anne-Sophie Delhougne (41.19) et Louise Gaspard (42.22), complètent les podiums sur cette distance.

Inscrit et annoncé comme si pas favori, l’un des grands favoris, Daniel Fagi était absent.

EN IMAGES: les 5 et 10 km International de Namur

Thibault De Rijdt et Dorothée Cupers sur le 5 km

Thibault De Rijdt (16.03), le frère jumeau de Mathieu, s’est imposé sur 5 km, devant Hugo Vanmansart (16.27).

Dorothée Cupers l’a emporté en dames (18.44), devant Sophie Rappe (19.02) et Stéphanie Rock (20.36).

L’épreuve était organisée par l’asbl l’Hacienda, un service d’aide à la jeunesse, qui accueille, accompagne et héberge des enfants de 3 à 18 ans placés par le SAJ ou le SPJ. Celle-ci a d’ores et déjà promis une 2e édition en 2024.