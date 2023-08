Une victoire à Courmayeur et 71 heures d’entraînement en montagne en 23 jours pour le Belge Guillaume Deneffe avant l’UTMB

“Une course qui me fait toujours rêver et qui vaut tous les sacrifices. C’est LE cadeau que je me suis offert pour mes 40 ans”, fait-il.

Du coup, pour honorer du mieux qu’il peut ce rendez-vous, il l’a préparée du mieux qu’il pouvait. Un très gros bloc d’entraînement dans la dernière ligne droite, qui a démarré le 10 juillet dernier, lorsqu’il a établi son camp de base à Zinal (Suisse), où il a déposé sa caravane jusqu’à fin août.

Le bloc d’entraînement de Guillaume Deneffe en juillet

Semaine 1 : 12 heures de course à pied

Semaine 2 : 12 heures de course à pied + 5 heures à vélo

Semaine 3 : 42 heures d’entraînement (21.000 D +) sur 9 jours.

Ce dimanche, comme il en a l’habitude, il a été valider ses sensations et tester l’un ou l’autre truc sur un trail. 58 km, 5000 D + et, au final, une victoire à l’issue de ce Trail de Battaglione (Courmayeur).

guillement "Je n'ai pas d'entraîneur. Je ferai comme je l'ai toujours fait: en suivant mes envies et mes sensations."

“Mes sensations étaient très, très bonnes, cela fait plaisir”, nous explique-t-il, quelques jours avant de remonter sur la Belgique pour une semaine de travail avant de retrouver la montagne. “Cela ne veut pas dire que tout ira pour le mieux dans quelques semaines, je sais. Mais c’était bon de pouvoir valider certaines choses, notamment au niveau de l’alimentation. En fait, en réfléchissant sur ce que je pouvais améliorer par rapport à l’UTMB 2022, j’ai souhaité simplifier le protocole de l’an passé. Sachant par exemple que je ne pouvais pas avoir un ravitaillement personnalisé à chaque ravito, j’ai testé gels, barre et eau sur des longues distances et cela s’est très bien passé. ”

La suite ? Un retour sur Zinal pour le 12 août, “histoire de vivre cette course comme spectateur”. Puis de la montagne et de l’entraînement.

“Avec quel schéma ? Je ne sais pas encore. Je n’ai ni entraîneur, ni plan. Je ferai comme je l’ai toujours fait : je suivrai mes envies et mes sensations. Je fais d’abord ce sport pour m’amuser avant de penser à la performance. ” Enfin, un départ pour Argentières le 28 août, avant son objectif de l’année.