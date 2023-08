Trail : Kilian Jornet forfait pour Sierre-Zinal, à moins d’un mois de l’UTMB

Kilian Jornet ne remportera pas Sierre-Zinal pour la 10e fois le samedi 12 août. Diminué par des ennuis physiques au niveau de la hanche, le Catalan de 35 ans a dû officialiser son forfait cette semaine pour la célèbre épreuve de course de montagne valaisanne, longue de 31 km (pour 2200 mètres de D + et 1100 de D-) et dont on célèbre la 50e édition cette année. Le tout à un peu mois moins d’un mois de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), prévu le vendredi 1er septembre.