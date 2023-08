Si un léger brouillard était encore présent au dessus de la meuse pour le premier départ, à 8h30, quelques rayons de soleils ont percés, plus tard dans la matinée. Ils étaient 195 matinaux a se lancer sur le 26 km et arpenter le halage, avant de bifurquer en direction du col de la Couleuvrine.

Ils étaient 195 au départ du 26 km ©V.L

Aux avant postes dès les premiers hectomètres, Jennifer Mahin s'égare, par distraction. Comme pas mal d'autres coureurs visiblement.

Suite à cet égarement d'une des favorites, Amélie VAN CAEKENBERGHE se retrouve en tête et cravache dur pour conserver cette place. C'est avec un peu plus d'une minute qu'elle franchi la ligne d'arrivée, en 2h27 min. Sa première dauphine est Eléonore RUBBERS. Le podium féminin de cette distance reine est complété par Laura BEAUSSART, 8 minutes plus tard.

Amélie VAN CAEKENBERGHE a tout donné pour s'imposer chez les féminines du 7 km ©V.L

Chez les hommes, c'est les deux amis Adrien DEWANDRE et Jérémy MORREN qui se montrent les plus rapides, en passant ensemble l'arche d'arrivée, en 1h52 min. Julien CHARLIER arrive lui en troisième position, avec le chrono de 2h01 min

" Médaille de chocolat", selon l'expression de la speakerine du jour, pour Raphaël Degimbe et sa 4eme place ©V.Lorent

Sur la distance intermédiaire, 13 km, ils étaient 253 à terminer. C'est Boris ROLAIN qui s'impose en 54min53. La première dame, Perinne BOULENGER s'impose avec un chrono de 1h03 et une 12eme place au général.

Enfin, à 10h, ils étaient 128 pour la petite distance, soit 7 km. Gilles ANCION s'y impose en 30min45. Ellen VAN LEEUWEN, fini 10eme et 1ere féminine avec 2 minutes d'avance sur sa rivale.

Gilles ANCION , le plus rapide sur la petite distance ©V.Lorent

Résultats:

7 km:

1. Gilles ANCION: 00:30:45; 2. Maxime PIRE: 00:31:26; 3. Sylvain BODART: 00:32:33

1. Ellen VAN LEEUWEN: 00:37:00; 2. Nadège Giaux: 00:39:08; 3. Héloise COBBAERT: 00:41:51

13 km:

1. Boris ROLIN: 00:54:53; 2. Mathieu PIRON: 00:55:29; 3. Pierre DELOBBE: 00:56:16

1. Perinne BOULENGER: 01:03:39; Elodie DANCETTE 01:04:24; 3. Aicha MATHIEU; 01:04:36

26 Km:

1. Adrien DEWANDRE: 01:52:51; 2. Jérémy MORREN: 01:52:51; 3. Julien CHARLIER: 02:01:30

1. Amélie VAN CAEKENBERGHE: 02:27:48; 2. Eléonore RUBBERS: 02:28:55; 3.Laura BEAUSSART: 02:36:30