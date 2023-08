Corrida de Beauraing: 244 coureurs sous la pluie et un Florian Howet qui renoue avec la victoire (VIDEO)

Quelques minutes avant de donner le départ, une accalmie. Comme pour laisser l’occasion aux participants de courir au sec. Le départ est rapide, et un groupe de 5 ou 6 athlète se forme en tête, avec des athlètes du 5 et du 10 kilomètres. Florian fait exploser le groupe. Trois athlètes, et puis deux, Antonin Grasmuck et Antonin Moulin, se retrouvent en tête. Au final, c’est le premier qui l’emporte. "Nous nous retrouvons à trois à prétendre à la victoire sur le 5 kilomètres et nous nous relayons jusqu’à la mi-course. Je décide ensuite d’imposer un rythme plus élevé dans les deux longues lignes droites car je sais que finir au sprint dans les virages n’est pas à mon avantage. Je parviens à creuser un petit trou d’une dizaine de mètres pour l’emporter", raconte Antonin Grasmuck. L’autre Antonin termine second, devant Nino Braet, qui complète le podium. Chez les dames, après sa 8e place au Championnat de Belgique de 1500 mètres le week-end dernier, Lucie Grandjean devance la victorieuse de la Corrida d’Yvoir, deux jours plus tôt, Florence Goffinet.

La foulée de Florian Howet ne faiblit pas au fil des kilomètres. La technique de course est parfaite et la victoire est au bout des 10 kilomètres pour l’athlète de l’Arch qui termine avec 2,40 minutes d’avance sur Benjamin Balbeur et le triathlète Titouan Masset. "La moyenne est assez belle, et je suis heureux de décrocher cette victoire que je dédie à ma Mamy, décédée au mois de mars. Mon objectif est de signer un bon chrono, donc je démarre après 300 mètres à peine et me retrouve seul durant toute l’épreuve. Elle fait plaisir cette victoire, après une saison difficile sur piste", précise Florian. La Française Zoé Hamel termine avec un joli chrono de 36.41 minutes, à la 12e place, devant Margaux Delvosal et la triathlète Aline Jaumotte.

Les principaux résultats

Classements du 5 kilomètres

HOMMES

1. Grasmuck Antonin 00:15:49

2. Moulin Antonin 00:16:08

3. Braet Nino 00:16:41

4. Vingadassalom Logan 00:16:48

5. Plessiez Timothée 00:17:04

FEMMES

11. Grandjean Lucie 00:18:06

27. Goffinet Florence 00:20:38

38. Scholsem Emeline 00:22:29

47. Grandjean Léa 00:23:05

48. Villance Lucille 00:23:15

Classements du 10 kilomètres

HOMMES

1. Howet Florian 00:31:04

2. Balbeur Benjamin 00:33:44

3. Masset Titouan 00:33:44

4. Suray Théo 00:34:23

5. Pochet Alexandre 00:34:49

FEMMES

12. Hamel Zoé 00:36:41

27. Delvosal Margaux 00:40:35

33. Jaumotte Aline 00:41:24

35. Aerts Sophie 00:41:56

48. Billet Grasmuck Delphine 00:44:16