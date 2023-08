Ultra Trail Des Sources (ce samedi) : 385 dossards pour l’ensemble des courses

Le CoVid et, surtout, le manque d’intérêt pour celle-ci ont frappé. Ainsi, après une annulation pure et simple de tout le programme l’an dernier, Pierre Leclercq et son équipe sont repartis sur un programme allégé.

En fait, si l’on se penche d’un peu plus près sur le phénomène, on s’aperçoit que le très long, s’il a la cote auprès des traileurs belges (il suffit de voir le nombre de candidats tricolores sur des grosses machines style UTMB, CCC, TDS...), ne l’a pas forcément en Belgique, exception sans doute de l’indémodable 100 km célestes qui, cette année, fêtait sa 23e édition.

Le programme 2024 est d’ailleurs très léger, qui renseigne juste les courses/raids du Legends trail, des « Dernier homme debout » ou Backyards, The great escape (70 finishers en 2022), le GTLC (59 finishers cette année), les Célestes et encore l’un ou l’autre rendez-vous en off ou en teams.

« Le 80 kilomètres est plus à taille humaine », explique Pierre Leclercq, explique Pierre Leclercq, président d’Evotrail, asbl organisatrice de l’UTDS. « On a les bénévoles pour gérer cette distance + le 42 km qui démarrera de la Chefna pour rallier Trois-Ponts sur le même final que le 80 km. Chez nous, plus long, cela n’a pas l’air de marcher. Même Sportevents, des professionnels, ne s’aventure pas sur cette distance... »En attendant, les trois épreuves de ce samedi (80 en individuel, 80 en relais de 4 coureurs et 42 km) ont attiré 385 coureurs, se répartissant équitablement sur les deux distances. On annonce Christophe Grifgnée sur le 42 + Jean-Roch Bonhomme et Raphaël Dumont sur le 80. Ainsi que pas mal de traileurs français et néerlandais.