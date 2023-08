Sierre-Zinal (50e édition) : victoire Kenyanne (Kiriago Philemon Ombogo), Maximilien Drion 31e

En l’absence de Kilian Jornet (blessure), les Africains ont mené les débats, s’assurant l’entièreté du podium chez les messieurs. Vainqueur ? Le jeune Kényan (20 ans) Philemon Ombogo Kiriago, en 2h27’27 (contre 2h25’35 pour Jornet en 2019). Kiriago, cinquième l’an dernier à Zinal, avait déjà remporté voici 6 jours la course “préparatoire” Thyon-Dixence (16 km). Cet été, il avait pris la deuxième place des championnats du monde de course de montagne (montée et descente). Pour les “puristes”, on lui connaît un record sur semi-marathon à 1h06’31. Le gaillard a fourni son effort dans le dernier tiers pour dépasser son compatriote Patrick Kipngeno, double-champion du monde en titre en course de montagne (montée) et déjà deuxième l’an dernier.