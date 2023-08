Ultra Tour des Sources : victoires de Pieter De Wortelaer (80 km) et de Christophe Grifgnée (40 km)

Pas de gros cadors présents, mais de belles cotes Betrail, de Belgique, ainsi que de France. Sur la plus longue des distances, le Néerlandophone Pieter de Wortelaer (29 ans) a enlevé la mise. Habitant de Kessel-Lo, il avait pris la 5e place voici deux mois sur le 40 km du GTLC (victoire de Sebastien Carabin). Ce samedi, il met près de 30 minutes dans la vue de son dauphin, le Français Sébastien Jacquemin, et 37 minutes à un autre tricolore (Patrice Ringot). Superbe performance d’Ann Andries, 1re femme et 7e au scratch, à moins d’une demi-heure du podium messieurs. Sur la plus courte des distances, victoire de Christophe Grignée (Heusy). Excellent pour ce sympathique coureur qui s’était déjà imposé cette année sur les 58 km des Crêtes de Spa. Côté dames, l’Aqualienne Laura Defossé a devancé pour la victoire la championne de Belgique en titre, Sarah Acquistapace.