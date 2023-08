Michel Bastin (Malmédy) sacré champion du monde d’orientation longue distance en Slovaquie

Michel Bastin (Pont, dans la région de Malmédy), a en effet remporté le titre de champion du monde chez les hommes de plus de 45 ans sur la longue distance. Quatrième en sprint et 3e en moyenne distance, ce père de deux enfants âgé de 44 ans, bien connu dans le monde de l’orientation et de la course à pied liégeoise, a rempli un objectif défini voici quelques années déjà.