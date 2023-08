La grande foule à nouveau attendue pour la 7e édition de l’Indus’Trail, course à pied atypique du Pays Noir qui se tient ce jeudi soir

Deux distances (11 et 5 km) sont au menu sur un parcours atypique. “Cette année encore, le tracé sera adapté car le site est en perpétuel mouvement, avec, notamment, le projet de caserne et la végétation qui, d’année en année, reprend ses droits. De nouveaux passages très sympas, au travers de paysages parfois lunaires, et l’une ou l’autre surprise originale”, explique Luc Bouvier, l’organisateur de la course et des 4 autres événements de Charleroi Running.

L’Indus’Trail a, depuis ses débuts, connu un beau succès. Avec une recette à succès qui ne sera pas modifiée de sitôt.

Une dose de sport : 2 distances de 5 et 11 km accessibles

Une dose d’histoire industrielle : un parcours traversant des anciens sites sidérurgiques, accessibles exceptionnellement le temps d’une soirée, et gravissant deux terrils au détour de la “Boucle noire” pour le parcours de 11 km

Une dose de culture, avec le Rockerill pour base de départ et d’arrivée

Une ambiance festive, avec des food-trucks, des breuvages reconstituants et autres animations.

Déjà près de 1000 pré-inscriptions

“Après avoir atteint près de 1500 participants en 2019, nous étions très fiers d’accueillir plus de 1100 coureurs en 2021, après l’interruption liée à la pandémie en 2020. 2022 a confirmé la tendance en dépassant la barre de 1300 inscriptions”, ajoute Luc Bouvier. “L’objectif cette année est de dépasser les 1400 coureurs.”

Ce mardi, près de 1000 participants étaient déjà pré-inscrits.