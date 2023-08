Cette année, la course nature la plus populaire de Bruxelles se renouvelle complètement. Nouvelles distances. Nouveaux parcours. Ceux-ci restent roulants mais gagnent en magnificence avec une succession de “single tracks” tout simplement magiques.

Trois distances sont au programme des traileurs : 10 kilomètres, 26 kilomètres et 52 kilomètres.

Les marcheurs sont aussi les bienvenus sur les 10 et 26 kilomètres, sans chronométrage, juste pour le plaisir de découvrir le poumon vert de la capitale.

Sans oublier le Run and Bike qui se déroulera cette année par équipes de deux, sur un parcours de 32 kilomètres.

Tous ces itinéraires présentent l’avantage de vous guider au travers de nombreuses réserves naturelles et autres sites remarquables avant de vous ramener à l’hippodrome de Uccle-Boitsfort. Une expérience à ne pas manquer !

À la soupe, comme avant la pandémie

Autre changement pour cette édition : le Mega Trail du Meyboom revient à sa formule pré-pandémie en proposant à l’ensemble des participants un petit buffet d’après-course qui permettra de recréer cet esprit de convivialité qui compte presque autant que l’effort dans la réussite de la journée.

Au menu : des fruits, du bon pain et de délicieuses soupes froides et chaudes produites par la société “Chouke”. Attention, il ne s’agit pas de n’importe quelles soupes ! “Lundi dans le champ, mercredi dans la casserole, vendredi dans ton bol”, voilà leur slogan. Bio et ultra fraîches, les soupes Chouke évoluent ainsi avec les saisons pour offrir le meilleur à chaque moment de l’année.

La forêt, un filtre à particules pour Bruxelles

Près de 90 % des personnes vivant en ville sont exposées à des concentrations de particules polluantes supérieures aux normes de qualité de l’air fixées par l’Organisation mondiale de la Santé.

Dans un rapport de 2015, l’OMS estime que le nombre de décès prématurés en raison de cette pollution s’élève à 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Soit un décès sur huit.

Or les arbres sont maîtres dans l’art de fixer et d’éliminer les particules présentes dans l’air. Grâce à leur immense surface d’échange, ils accumulent ces microscopiques polluants sur leurs feuilles un peu à la manière d’un plumeau qui évacue la poussière sur les bibelots du salon. Lorsqu’il pleut, ces particules sont entraînées vers le sol où elles sont ensuite filtrées et stockées dans les sédiments. Le département des eaux et forêts américain a calculé que, dans les villes américaines, la seule présence de ces arbres empêche 670.000 cas de symptômes respiratoires aigus et épargne 850 vies par an.

Avec son immense forêt en bordure de la capitale, les Bruxellois profitent ainsi d’un formidable filtre à particules. Encore une raison pour chérir l’endroit !

Le Trail du Meyboom en pratique

Quand ? 02/09

Où ? Hippodrome de Uccle-Boitsfort – 114 Chaussée de la Hulpe 1180 Uccle

Distances ?

Trail : 10km, 26km et 52km Marche : 10km et 26km Run and Bike : 32km