Le Gantois Karel Sabbe, qui n’en est pas à son coup d’essai, vient de signer un nouveau record sur la traversée du Pacific Crest Trail, mythique sentier de randonnée affichant plus de 100.000 mètres de dénivelé positif et qui traverse la côte ouest des États-Unis, de la frontière du Mexique jusqu’à celle du Canada. Il a mis au total 46 jours, 12 heures et 50 minutes. Soit un nouveau FKT (pour Fastest Known Time).

Âgé de 34 ans, Karel Sabbe, dentiste de profession, a fait mieux que l’Américain Timothy Olson (51 jours). En 2016, le Gantois avait déjà parcouru cette trace, signant à l’époque le record en 52 heures, 8 heures et 25 minutes.

Pour réaliser cet exploit sur un tracé qu’il juge comme étant “le plus beau au monde à ses yeux”, Karel Sabbe était accompagné d’une équipe d’amis, aux petits soins pour lui tout au long de son défi. Les mêmes qui l’ont déjà accompagné précédemment, notamment sur la traversée des Alpes (Via Alpina) en 2020.

En chemin, il a également réalisé la traversée la plus rapide de la section californienne du Pacific Crest Trail (PCT), en 29 jours, 23 heures et 58 minutes.

Karel Sabbe, en mars dernier, était devenu le 17e coureur de l’histoire à finir la Barkley Marathon, une course réputée comme étant l’une des plus difficiles au monde.