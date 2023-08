Pour l’édition des 20 ans, Kilian Jornet et François D’Haene, qui détiennent le record de succès du côté masculin (4), ne sont pas présents. Jim Walmsley rêve de devenir le premier Américain à inscrire son nom au palmarès mais il devra compter avec Mathieu Blanchard, 2e voici un an et passant sous les 20 heures. Courtney Dauwalter, qui survole l’ultra-trail féminin, sera également de la partie pour venir chercher un 3e succès et jouer la bagarre avec les élites masculines.

L’UTMB, grand-messe mondiale du trail, c’est aussi la démesure d’un événement qui attire les coureurs du monde entier et fait rêver bien des traileurs amateurs. De l’ETC et ses 15 km (1300 D +) jusqu’à la PTL et ses 290 km, il y en a pour tous les goûts tout au long d’une semaine qui accueille un total de sept épreuves et quelque 10000 participants.

171

C’est le nombre de kilomètres au menu de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, l’épreuve principale de la semaine UTMB. Elle relie Chamonix à Chamonix, avec un tour du Mont-Blanc offrant un passage par trois pays (France, Italie et Suisse). Une distance à boucler en maximum 46h30. Kilian Jornet et Mathieu Blanchard ont réussi à descendre sous la barre des 20 heures pour la première fois en 2022.

2000

Le nombre de bénévoles, issus de 15 pays différents, recrutés par les 18 communes françaises, italiennes et suisses du Pays du Mont-Blanc pour assurer la bonne tenue de l’événement.

5

Le nombre de succès décrochés par Lizzy Hawker (2005, 2008, 2010, 2011 et 2012). Un record absolu. Chez les hommes, Kilian Jornet et François D’Haene se partagent le record, avec 4 succès.

Avec 4 succès, Kilian Jornet détient le record de victoires, en compagnie de François D'Haene, chez les hommes. ©UTMB Mont-Blanc

15

La meilleure place signée par un Belge sur l’UTMB. Une performance réalisée par Guillaume Deneffe en 2022. Cette année, il est à nouveau de la partie et rêve de faire encore mieux.

107

Le nombre de nationalités représentées en 2023, contre 100 un an plus tôt. La France, l’Espagne et l’Italie ont le plus de participants. La Belgique, de son côté, se classe 12e à ce classement des pays les mieux représentés au départ des courses de l’UTMB.

78

L’âge du participant le plus âgé à prendre part cette semaine aux finales de l’UTMB.

13000

Le nombre de litres de soupe qui ont été distribués sur l’UTMB lors de l’édition 2021. Sans oublier 5800 litres de boissons énergétiques, 15000 litres de soda ou encore deux tonnes de fromage.

2300

Le nombre de coureurs qui prendront le départ de l’UTMB ce vendredi. Il y a eu au total plus de 6 578 demandes pour faire partie de cette épreuve, et cela parmi les candidats ayant récolté suffisamment de Running Stones pour y prétendre. Sur l’ensemble de la semaine, ce sont environ 10000 participants qui prennent part à l’une des sept courses au programme.

L'UTMB croule chaque année sous les demandes d'inscription, malgré des critères stricts et un prix élevé. ©UTMB Mont-Blanc

40

La moyenne d’âge des participants à l’UTMB.

10000

Le prize-money offert au vainqueur masculin et féminin de l’UTMB. Le 2e repart quant à lui avec 5000 euros. Les 10 premiers du classement masculin et féminin repartent avec une prime identique (1000 euros pour ceux et celles classés de la 6e à la 10e place).

355

C’est le prix d’inscription à l’UTMB, hors frais de dossier. Pour ceux qui sont retenus du moins. C’est quasi deux fois plus qu’il y a dix ans.