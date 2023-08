La semaine UTMB a débuté avec la Petite Trotte à Léon (290 km) : des conditions météorologiques éprouvantes, 3 équipes belges dans le top 10

“On a stoppé lundi soir au col du Joly en accord avec nous-même, avec nos convictions et notre amour et respect pour la montagne ! On était prêt à affronter une météo difficile mais elle fut dantesque, notamment dans la première partie mais aussi sur les crêtes du Mont-Joly où la neige, le vent et le sentier détrempé nous ont transpercés. Ce n’était plus de trail mais de la montagne… ”, communiquaient-ils ce mardi.

Un premier coup de froid en montagne en cette dernière semaine du mois d'août, moment où débute la semaine de l'UTMB. ©UTMB Mont-Blanc

On retrouvait dès lors à l’avant (km 116 ce mardi midi) une vieille connaissance à nous, à savoir Victor Richard, patron de la société de chronométrage Ultratiming, Français qui a vécu quelques années en région hutoise avant de s’établir dans la région de Saint Gervais. Il est cette année accompagné du Suisse Nicolas Lehmann.

Derrière, à environ 1h30’, belle surprise avec le duo belge Stéphan Béro (vainqueur en 2015 avec sa compagne Isabelle Ost) et Olivier Dawirs.

D’autres équipes belges figuraient par ailleurs dans le top 10 ce mardi midi avec les Patrouilleurs célestes (Bernard Godon, Christophe Greatti et Léandre Berger) en 6e position et les Célestinettes (8e et première équipe féminine – Isabelle Ost et Séverine Vandermeulen).

Seize équipes ont d’ores et déjà abandonné après 24 heures de course.