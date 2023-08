Victoire d’un ancien cycliste professionnel sur la TDS

Bilan : des résultats plutôt corrects (champion du Canada sur route en 2008, vainqueur des classements par points du Tour du Pays Basque 2010 et de celui de Catalogne 2013) et des participations sur les 3 grands tours (121e au général du Tour de France 2014, 135e et 143e en Italie 2012 et 2013, abandon en Espagne en 2009).

Cette année, alors qu’il avait hérité du dossard d’un ami blessé, il a remporté les 50 kilomètres du Trail 100 Andorra by UTMB en 5h42min25 (il vit depuis quelques années à Gérone où il possède trois établissements Horeca). Avant cela, on lui connaît une 22e place sur la MCC en 2021 et une 127e l’an dernier sur la CCC. Et cette année, plus tôt dans la saison, il a représenté le Canada dans l’épreuve masculine des Mondiaux de trail long (85 km ) à Innsbruck-Stubai, en Autriche (53e sur 122 coureurs).

Sur une TDS marquée par des conditions météos difficiles ayant obligé les organisateurs à modifier le parcours, Meier a pris la tête au km 89 au Suédois Wästlund.

Chez les filles, triplé français avec la victoire de Martine Nakache, déjà lauréate cette année sur le Marathon des sables.

Messieurs : 1. Christian Meier (Can), 19h36 ; 2. Simon Hjalmar Wästlund (Suè), 19h57 ; 3. Yannick Noël (Fra), 20h18 ;... ; 149. Gil Pochet (Bel), 30h03’ ; 171. David Gyssens (Bel), 30h47’.

Dames : 1. Martine Nakache (Fra), 23h37’ ; 2. Fiona Porte (Fra), 24h08’ ; 3 . Flavie Bruyneel, 24h26’.