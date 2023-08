Baptiste Chassagne, champion de France de trail, face à son premier UTMB : “Il y a quelques années, je ne savais même pas qui était Kilian Jornet”

Pourtant champion de France 2023 de trail longue distance, le traileur de Combloux se définit toujours comme un “aspirant” ultra-traileur. Une façon de jouer avec les mots, comme il aime à le faire dans sa communication toujours empreinte d’émotions et de spontanéité, mais aussi une façon de se définir, lui, enfant de la ville, par rapport au milieu de la montagne.

À l’occasion d’une sortie sur ses terrains d’entraînement, à Combloux, au début de l’été, Baptiste Chassagne, visage émergent du trail français, s’est confié sur son approche de la course à pied, son rapport à la montagne et ses ambitions. Rencontre.

Baptiste, vous êtes champion de France de trail longue distance et vous vivez à Combloux, face au Mont-Blanc, la majeure partie de l’année. Mais vous avez un profil atypique parmi les traileurs, non ?

“Oui, on peut dire que je suis un enfant de la ville, plus que de la montagne. J’ai grandi à Lyon, dans une famille aisée, au sein d’un quartier populaire. Je le précise car ça a influencé ma vision de la montagne. J’ai toujours été un passionné de sport mais je m’imaginais plus dans le haut niveau via mon boulot que par ma pratique (rires). Avant, je jouais au foot, une sorte de numéro 6 très besogneux. Mais j’étais plutôt mauvais. ”

guillement "Il y a dans le trail un certain “chamonisiarisme”, comme il peut y avoir un "parisianisme". Ca m'a dérangé au début."

La montagne, ce n’est donc pas un terrain inné pour vous ?

“En haute montagne, quand c’est trop engagé, j’ai peur, je l’avoue. C’est pourquoi j’aime Combloux, un bon mélange de tout ce que j’apprécie. J’appelle ça la montagne gentille. Mais avant la montagne, ce qui m’a plu, c’est la performance. J’ai d’abord apprécié la démarche pour briller et, aujourd’hui, je suis seulement en train de tomber amoureux de la montagne. Je suis en fait un coureur de la ville qui s’est installé à Combloux. Mais je retourne encore avec plaisir dans mon appart avec mes potes à Lyon. Ça me fait un bel équilibre. J’ai encore parfois besoin d’aller à la ville. ”

Baptiste Chassagne, face au Mont-Blanc, visibile depuis son village de Combloux. ©Simon Dugué

Vous vous sentez dans votre élément dans ce milieu ?

“Oui, mais ça n’a pas toujours été le cas. La montagne, ce n’est pas mon milieu naturel. Au début, j’ai beaucoup souffert de ça. Je trouvais qu’il y avait un certain “chamonisiarisme”, comme il peut y avoir un “parisianisme”. On me dénigrait du fait que je ne sois pas issu de la montagne. J’entendais aussi que la Sainté-Lyon, ma course de cœur, ce n’était pas vraiment du trail. Je ne partage pas cette vision.”

guillement "Faire un ultra, c'est, au moins, passer une nuit dehors."

Vous êtes champion de France de trail longue distance et vous vous apprêtez à courir l’UTMB. Pourquoi continuez-vous à vous définir sur vos réseaux comme un aspirant ultra-traileur ?

“Pour moi, la CCC (NdlR : un des courses UTMB, longue de 100 km et 6000 mètres de D +), ce n’est pas vraiment un ultra. Un ultra, c’est passer la nuit dehors. Et la nuit, moi, j’ai peur. Les Mondiaux ou la CCC, même si ce sont des efforts qui se rapprochent des 10 heures de course, ce ne sont pas des ultras. Des ultras, fondamentalement, je n’en ai fait que deux. C’est pour ça que je me définis encore comme aspirant ultra-traileur. J’ai encore beaucoup à apprendre. Mais je suis sur ce chemin. Avant, j’avais ce syndrome de l’imposteur dans le milieu du trail, je le reconnais. Ce n’est plus le cas.”

Baptiste Chassagne n'est pas du genre à en garder sous la semelle, que ce soit dans l'effort ou par les mots. ©Simon Dugué

Ce sera votre premier UTMB. Que peut-on attendre de vous ?

“Ne me mettez pas la pression, je ne vise pas de chrono ou une place. Après les derniers Mondiaux en Autriche, où j’ai vécu une seconde partie de course difficile (NdlR : il termine 15e au final et décroche le titre de champion du monde par équipe avec la France), j’ai eu un double sentiment de satisfaction et de frustration. J’ai été en tête de course. Mais une fois aux commandes, je n’ai plus su gérer. C’est là que j’ai compris que les champions, ils ont un truc à part. Quand tu es chasseur, c’est plus facile. Quand tu es chassé, il faut une confiance en soi et une gestion qui est exceptionnelle. En tête, je m’étais promis de kiffer et d’honorer ma sélection. Je suis alors passé en mode attaque. J’ai manqué de glucides par rapport au plan prévu. Et j’ai complètement craqué. Dans la foulée, je me suis dit qu’il fallait que je mette la balle au fond lors de l’UTMB. J’ai commencé à me dire qu’il fallait que je fasse top 10 ou moins de 21 heures. Mais j’ai vite compris que ce n’était pas la bonne optique. Pour concrétiser, j’aurais dû me lancer sur une distance comme la CCC, que je connais. Mais pour une première sur l’UTMB, je partirai en mode découverte et en faisant preuve de patience, avec l’idée de concrétiser avec une performance plus tard. Attention, je reste hyper compétiteur mais je ne veux pas me focaliser sur ce seul objectif.”

guillement "Plus que dire ce que je pense, je dis ce que je ressens !"

Vous travaillez en parallèle dans la communication. Et sur les réseaux, vous n’avez pas peur de vous livrer complètement avec des récits très personnels, pleins d’émotions. Cela est le reflet de la personne que vous êtes ou c’est une marque de fabrique que vous construisez ?

“Non, c’est moi. Je suis quelqu’un qui n’a aucun mal à livrer ses émotions. Plus que dire ce que je pense, je dis ce que je ressens ! Et l’écrire, ça me permet aussi de réfléchir à mes émotions. C’est comme si j’encrais dans le marbre mes apprentissages. Après, c’est aussi ma marque en tant qu’athlète. Je l’assume. Si tu veux te distinguer aux yeux du grand public, c’est important de pouvoir avancer quelque chose d’authentique mais qui te différencie. ”

Est-ce, aussi, une façon, d’asseoir votre légitimité, vous qui parliez du syndrome de l’imposteur ?

“C’est surtout une façon de partager. Comme je ne viens pas de la montagne, il y a une forme de candeur en moi, dont j’ai conscience, que j’alimente et que je fais exprès de préserver. Vous savez, le trail, je n’étais absolument pas programmé pour ça. Il y a six ans, je ne savais même pas qui était Kilian Jornet. Dès lors, je prends tout pour un privilège. On m’aurait dit il y a quelques années que je ferais visiter Combloux à un journaliste belge et que je serais champion de France et que je préparais l’UTMB, je vous aurais pris pour un fou. Dès lors, tous les apprentissages qui arrivent, je les écris et les partage, comme des étapes de mon voyage. ”