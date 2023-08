Guillaume Deneffe, 15e de l’UTMB voici un an, repart pour un tour du Mont-Blanc : “Je veux encore réduire l’écart avec les meilleurs”

Ancien marathonien ayant pour meilleur chrono 2h33 sur la distance et fils d’un passionné de montagne ayant notamment fait deux fois l’UTMB, celui qui travaille à temps plein sur la maintenance des avions à l’aéroport de Liège rêve d’encore réduire les écarts avec les meilleurs ultra-traileurs de la planète lors de l’édition 2023 de l’UTMB, celle de ses 40 ans.

À Flémalle, loin du décor des Alpes qu’il affectionne tant et pour lesquelles il a pris tous ses congés cet été, nous avons rencontré cette exception du paysage de l’ultra-trail : un Belge, vivant en Belgique, qui se permet de se mêler à la lutte avec les meilleurs.

Guillaume Deneffe, comment fait-on quand on vit dans la vallée de l’Amblève pour briller sur des ultras en montagne ?

“Il ne faut pas se mentir : simuler la montagne, c’est impossible en Belgique. Bien sûr, on peut enchaîner les exercices ou les répétitions. Mais descendre ou monter 1 500 mètres en une fois, jamais tu ne peux le faire ici. Pour progresser, il faut donc s’entraîner à la montagne. Chaque fois que j’y vais, cela me permet de passer un nouveau cap. Et même si j’ai fait 15e sur l’UTMB l’an dernier, je ne suis clairement pas 100 % adapté à ce terrain. ”

guillement "Tu sais que tu vas passer la nuit dehors et te mettre dans l'inconfort. Ça donne les chocottes et j'aime ça."

Vous ne vous considérez donc pas comme un montagnard ?

“Non, pas du tout. Je suis clairement un Belge qui aime la montagne. Je passe au final très peu de temps là-bas. En 2022, avant ma 15e place, j’ai juste pu faire deux blocs de 4 jours en altitude.”

Début août, Guillaume Deneffe a validé son bon état de forme en décrochant un succès lors du Trail de Battaglione, à Courmayeur, long de 58 km pour 5 000 mètres de D+. ©DR

Vous prenez malgré tout du plaisir à courir en Belgique et en Ardenne ?

“Heureusement, oui (rires). Mais il y a clairement des saisons que je préfère à d’autres. L’hiver, ici, c’est un peu plus compliqué. Idem quand je reviens de vacances. Mais il y a des coins que j’ai découverts et que j’aime beaucoup, comme le Ninglinspo et ses alentours. Là, tu peux être au fond d’une vallée et, 15 minutes plus tard, dans les Fagnes. C’est mon terrain de prédilection et l’environnement le plus montagnard de Belgique à mes yeux, avec une belle diversité. Car ce que j’aime avant tout en courant, c’est le voyage. Pouvoir en 5-6 heures de temps passer d’une région à l’autre et découvrir des lieux qui seraient inaccessibles pour le commun des mortels.”

Mais vous êtes aussi un amoureux de la performance…

”Clairement… J’ai besoin de la compétition pour me dépasser. J’ai besoin de sentir en course si mes entraînements fonctionnent. Mais j’espère que je ne suis pas uniquement attiré par la performance. Je le saurai en vieillissant, quand ma forme déclinera. Mais je crois que plus que l’envie de performer, il y a aussi la peur qui m’attire. Il n’y a pas beaucoup de situations dans la vie où, avant de te lancer, tu as les chocottes et ne fais pas trop le malin. Sur un ultra, tu sais que tu vas passer la nuit dehors et tu te mets clairement dans l’inconfort. Il faut accepter la douleur, passer outre, tout en restant conscient de ce que tu fais. Même si tu cours depuis 15 heures, que tu es fatigué, tu dois trouver les solutions pour que, 2 heures plus tard, ça continue à avancer.”

En Belgique, le Ninglinspo et ses alentours sont le terrain de jeu privilégié de Guillaume Deneffe. ©Jean Luc Flemal

Revenons à l’UTMB. Faire mieux que ce top 15, est-ce possible ?

“Je refuse de parler uniquement de la place finale. Ni du chrono d’ailleurs. Cela ne signifie pas grand-chose finalement tant les conditions ou le plateau peuvent avoir un impact là-dessus. Un excellent indicateur est l’écart avec le premier. L’an passé, j’ai terminé 2h50 derrière Kilian Jornet. Cette année, j’espère être un peu moins loin du premier.”

guillement "Être dans la même course qu’un gars comme Kilian Jornet, c’est extraordinaire."

Ce résultat n’était donc pas une heureuse exception ?

“Non, je ne pense pas en tout cas. Mais sur un ultra, on peut toujours se planter. L’an dernier, j’étais 75e au ranking et je termine 15e. Ça veut dire qu’il y a beaucoup d’abandons ou de contre-performances. Je ne suis évidemment pas à l’abri de cela. Je considère donc que j’ai une chance sur trois de réaliser mon objectif, qui est donc de me rapprocher du premier. ”

Même s’il est absent cette année, ça vous fait quoi de pouvoir vous mesurer à un athlète comme Kilian Jornet ?

“Être dans la même course qu’un gars hors normes comme lui, c’est extraordinaire, même si c’est parfois décourageant vu les écarts. Il creuse très vite. Et comme je suis quelqu’un qui peut cramer beaucoup de cartouches dès le début, je préfère partir à mon rythme plutôt que de vouloir m’accrocher aux meilleurs en début de course. ”