De nombreux Belges au départ de l’UTMB ce vendredi : “Le stress monte”

Les Belges seront, comme chaque année, très nombreux. Malgré l’absence de montagne, notre pays est traditionnellement présente en nombre. La Belgique est d’ailleurs la 12e nation la mieux représentée lors de la semaine UTMB. Si l’UTMB n’a pas dévoilé cette année l’identité de tous les participants, 37 de nos compatriotes (voir ci-dessous) se présentant sur la ligne de départ affichent un UTMB Index (indice de performance propre au circuit UTMB) supérieur à 500.

Parmi eux, il y a Guillaume Deneffe, meilleur performer belge de l’histoire sur l’UTMB avec une 15e place accrochée voici tout juste un an. “Mon ambition est de faire mieux”, nous a-t-il confié. “C’est-à-dire me rapprocher un peu plus de la tête de course. L’an dernier, j’ai terminé 2h50 derrière Kilian Jornet. Si tout se passe bien, je pense pouvoir diminuer cet écart avec la tête. Par contre, s’aventurer sur une place et sur un chrono est trop compliqué. Cela dépend de tellement de paramètres.”

Guillaume Deneffe, à Flémalle, au coeur d'un été 2023 qu'il a majoritairement passé à la montagne. ©Jean Luc Flemal

Renan Gossiaux, lui, vivra son premier UTMB, après avoir accumulé de l’expérience en trail ces 5 dernières années et augmenté progressivement les distances ces derniers mois. En mai dernier, il a par exemple bouclé la Maxi-Race à Annecy, avec 87 km et 5000 mètres de D +. Cette fois, le morceau sera presque deux fois plus grand !

”Le stress monte”, confie le préparateur physique. “Après avoir parcouru les traces de l’UTMB en off avec Guillaume (Deneffe) il y a 3 ans, après l’avoir vécu en faisant l’assistance, c’est à mon tour de participer à ce qui est un rêve d’enfant.”

Et d’ajouter au sujet de ses ambitions : “Elles sont assez simples : profiter de la montagne, me dépasser physiquement, apprendre à me connaître, en faire un laboratoire pour mon job de préparateur physique et surtout partager cela avec une belle équipe d’amis de Biotrail et de Trakks.”

Christophe Grifgnée, tout comme Sylvain Lejeune ou Nadine Reynartz côté féminin, représentera la province de Liège et fera lui aussi partie des coureurs belges à suivre. Pour l’Heusytois, ce sera également une première sur l’UTMB et sur une si longue distance, lui qui a bouclé la CCC (100 km) voici deux ans.

”Je pars dans l’inconnu, je n’ai jamais couru plus que 120 km”, glisse-t-il. “J’espère que la 2e nuit sera la plus courte possible, avec pour objectif les 28 heures de course.”

Sylvain Lejeune vivra, lui aussi, son premier UTMB. Sans calcul ni assistance, il promet d’y aller à l’instinct, fidèle à ses habitudes.

”L’objectif est flou mais l’envie et la motivation sont là”, a-t-il commenté. “Il n’y aura pas de timing ni d’allure à respecter, je ferai tout en fonction des circonstances, mais toujours en mode course. Pour le mode rando, je repasserai une autre fois.”

Les 37 Belges avec un UTMB Index supérieur à 500 qui prendront le départ de l’UTMB 2023