Jim Walmsley, Mathieu Blanchard, Courtney Dauwalter… Qui sont les favoris de la 20e édition de l’UTMB ?

Prenons ce vénérable Ultra-Trail du Mont-Blanc qui, ce vendredi soir à partir de 18h au départ de Chamonix, va vivre sa 20e édition (170 km, 10000 m D +, 2300 coureurs au départ).

Vingt ans après son baptême pluvieux (722 coureurs, 67 finishers), ce tour du plus haut sommet européen pourrait vivre de l’inédit, soit un dénouement depuis quelques années prédit sans être vérifié : un triomphe américain chez les hommes comme chez les femmes ! Ceci, en plus, dans le cadre des premières finales du circuit UTMB World Series (trois en fait avec l’OCC pour les distances “50 km”, la CCC “100 km” et l’UTMB “100 miles”).

À lire aussi

Le double-triplé dans le viseur de Courtney Dauwalter

Si l’on évoquait plus haut ce fameux “quart d’heure américain”, c’est tout simplement parce que les filles US ont de l’avance sur les garçons, elles qui ont remporté 8 éditions sur 19 avec des pointures comme Krissy Moehl, Nikki Kimball, Rosy Bosio, Katie Schide et, surtout, Courtney Dauwalter.

Surtout parce que celle-ci, 4e l’an dernier au scratch de la Diagonale des Fous, vient pour un double-triplé. Sur l’UTMB après des victoires en 2020 et 2021. Et aussi pour compléter une incroyable année 2023 qui l’a vue s’imposer sur les monuments de l’ultra que sont la Western States 100 (6e au scratch) et la Hardrock 100 (4e)…

“Ce n’est que début août que j’ai décidé de m’inscrire ici”, explique-t-elle. “Dans la foulée, j’ai pu venir faire un stage d’entraînement sur le parcours. C’était très bien de voir en journée des sections que je fais habituellement de nuit. ”

À lire aussi

L’Américaine est annoncée favorite de cette édition 2023 donc. Pour la contrarier dans ses plans, on évoque Ruth Croft (Néo-zélandaise victoire sur la Western Endurance Run 2022), la Française Blandine L’Hirondel (victoire sur la CCC en 2022), voire Manon Bohard, compatriote de celle-ci, victorieuse sur la TDS 2021 et 3e des Mondiaux d’ultra cette année.

Une édition sans Kilian Jornet

Du côté des messieurs, en l’absence de Kilian Jornet (blessé) et de François D’Haene (convalescent), soit un duo concentrant 8 victoires depuis 2008, nous n’aurons que deux anciens vainqueurs au départ : Ludovic Pommeret et Pau Capell. Ce dernier est un prétendant au podium 2023. Vainqueur en 2019 en frôlant les 20 heures de courses (20h19), l’Espagnol est annoncé en forme et rêve toujours de descendre sous ce cap des 20 heures.

À lire aussi

Mais celui qui attirera tous les regards sera l’Américain Jim Walmsley, l’homme qui semble le plus capable de répondre à l’invitation de Dauwalter pour un podium bannière étoilée. Cinquième en 2017, 4e l’an dernier, en tête à un moment donné sur ces deux courses, le gaillard vit dans les Alpes françaises (massif du Beaufortain) depuis bientôt deux ans, histoire d’intégrer au mieux les codes européens de l’ultra de montagne. Cette année, on l’a vu faire beaucoup de vélo (il était même présent comme VIP sur le Tour des Flandres), du ski-alpinisme et s’imposer sur le 100 miles croate Istria (course by UTMB).

On citera encore l’Anglais Tom Evans (victoire cette année sur la Western States endurance run) et les Français Mathieu Blanchard (l’ex de Koh-Lanta qui finit 2e l’an dernier après avoir été en tête dans les 20 derniers kilomètres) et Benat Marmissolle, sixième en 2022 quelques semaines avant de s’imposer sur la Diagonale des Fous.

À lire aussi

Du côté des Belges, on suivra particulièrement la prestation de Guillaume Deneffe, 15e en 2023.