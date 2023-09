Avec sa victoire sur l’UTMB 2023, Courtney Dauwalter réalise un triplé inédit : “quand vous avez une opportunité, saisissez-la”

Bien partie, Dauwalter aura finalement rencontré quelques problèmes lors de la course, mettant son énergie et ses capacités physiques à rude épreuve. Elle ne s’est pourtant jamais laissée abattre, progressant avec plus ou moins de facilité, comme une difficile montée vers le ravitaillement de La Flégère. Son nouveau succès offre, aussi, un tout premier doublé américain sur la course.

“Je pense que tout au long de notre vie, dès qu’on a l’opportunité de faire quelque chose de fou, il faut la saisir, c’est tellement bon !”, a-t-elle glissé sur la ligne d’arrivée. “C’est la raison pour laquelle je me suis alignée sur cette course, ce n’était pas facile mais cela valait tellement la peine. Dès la sortie de Champex-Lac et pendant toute la deuxième partie du parcours, cela a été très dur pour moi, mon estomac ne voulait plus !”

”Je n’en serais pas là sans toute ma famille, Kevin mon conjoint, mes parents, mon team, les bénévoles, les spectateurs, toutes ces personnes qui m’ont portée : c’est grâce à leur énergie que j’ai pu atteindre Chamonix, je les remercie tellement ! J’ai la chance d’avoir des parents fantastiques et deux merveilleux frères qui m’ont construite, m’ont poussée à lever toutes les barrières, me permettant de devenir la femme que je suis aujourd’hui.”

Courtney Dauwalter a profité de l'arrivée à Chamonix, après une dernière partie de course difficile pour elle. ©UTMB Mont-Blanc

Dans son sillage, l’Allemande Katharina Hartmuth est partie plus prudemment en réalisant une course à son rythme. La vice-championne du monde de trail long 2023 a repris des places au fil des kilomètres pour venir prendre la deuxième position dans les 30 derniers kilomètres. Place qu’elle a réussi à conserver en gardant une bonne cadence de course, avant de franchir la ligne d’arrivée en 24h10’52’’.

Longtemps deuxième au classement, Blandine L’Hirondel, double championne du monde de trail running 2019 et 2022, a su conserver une place sur le podium malgré un gros passage à vide après Champex. Sur cet UTMB 2023, elle a découvert la distance du 100 miles pour la première fois et a retrouvé un regain d’énergie après Vallorcine, lui permettant de reprendre sa place sur le podium dans les derniers kilomètres, arrivant troisième en 24h22’50’, au détriment de la Chinoise Fuzhao Xiang.