L’édition 2022 avait vu un superbe duel entre Kilian Jornet et Mathieu Blanchard, qui avait tourné à l’avantage du Catalan. Les deux ultra traileurs étaient descendus, pour la première fois, sous les 20 heures pour réaliser la boucle autour du Mont-Blanc. L’Américaine Katie Schide s’était quant à elle imposée chez les dames.

Sans Kilian Jornet (blessé) ou François D’Haene (convalescent), l’UTMB 2023 pourrait sourire aux États-Unis.

Le point à l'aube

L’Américaine Courtney Dauwalter, 34e au général à 9h30 ce samedi, survole la course féminine.

Chez les hommes, la course est plus serrée. L’Américain Zach Miller était devant à l’aube, suivi par son compatriote Jim Walmsley et le Français Germain Grangier. Les Français Arthur Joyeux Bouillon, Mathieu Blanchard, Ludovic Pommeret (auteur d’une belle remontée) et Thibaut Garrivier suivent.

Du côté belge, Guillaume Deneffe, 15e en 2022 (meilleure perf belge de l’histoire sur l’UTMB) reste dans sa course. Au lever du jour, il naviguait aux alentours de la 30e position.

