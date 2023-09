450 participants et un National des bourgmestres, policiers et pompiers pour une Belle Iloise sous le soleil

Le Belle Iloise est devenue une classique de la rentrée et cette année encore, ce rendez-vous a compté quelque 450 participants, toutes catégories confondues. Pour cette édition 2023, la course servait également de théâtre à un championnat de Belgique plus restreint. Les bourgmestres, policiers et pompiers étaient invités à chausser leurs baskets pour en découdre sur un parcours toutefois assez roulant . A cet exercice, c’est Xavier Diépart, bien connu dans le monde du trail, qui a assuré la victoire pour les soldats du feu. Il a couru les 21 km en 1h18.