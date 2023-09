Guillaume Deneffe après son abandon sur l’UTMB 2023 :“Un ultra est avant tout une course contre soi”

Après des mois d’entraînement, de préparation pointilleuse, c’est un coup dur pour l’Houyétois d’origine. Après quelques jours à refaire la course, il tire les premières conclusions. “Depuis samedi, je suis en boucle. Je profite d’avoir les idées fraîches pour refaire ma course et comprendre ce qui n’a pas fonctionné. Oui, j’ai eu des soucis intestinaux, je n’ai pas su m’hydrater correctement et j’ai souffert de crampes. Mais ce n’est pas, selon moi, la cause principale. C’est trop facile cette excuse. Tout le monde a ce genre de problèmes. Je creuse donc un peu plus loin”, commence Guillaume Deneffe.

Apprendre à s’écouter

Selon le traileur, qui habite désormais en province de Liège, le premier problème est l’écoute de son corps. L’an dernier, il réalise son premier UTMB et décroche une 15e place historique alors qu’il n’a aucune expérience sur cette distance. Une prouesse. Un exploit. Cette année, avec un peu plus de pression sur les épaules, il tente de reproduire kilomètre après kilomètre, minute après minute, le même schéma.

”Je ne sais pas pourquoi, j’ai décidé de suivre un chrono et non plus mes sensations. Tout ce qu’il ne faut pas faire sur un ultra. Ralentir quand on est moins bien, accélérer quand on se sent mieux, c’est la base, et j’ai fait tout le contraire”, poursuit l’athlète du Team Trakks.

Ne tenir compte que de soi-même

Mais ce n’est pas la seule erreur. Guillaume s’est fié au rythme de ses adversaires directs. “L’an dernier, je n’avais aucune référence. Cette fois, je me suis laissé influencer par les athlètes qui m’entourent. Pourtant, nous avons tous nos hauts et nos bas, pas toujours au même moment. Jamais je n’aurais dû me calquer sur leur rythme”.

Il sait maintenant qu’il doit courir avant tout pour lui, dans sa bulle. Un ultra, c’est avant tout une course contre soi-même avant d’être une course contre les autres. Le premier but est de rallier l’arrivée. Cette édition 2023 n’est pas un échec pour l’un des meilleurs traileurs du pays, qui débarque dans le milieu. Il apprend, progresse et reviendra plus fort sur cet UTMB, déjà en 2024, s’il en a la possibilité.