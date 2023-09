Le Relais Wallon, à Namur et Charleroi : courir et boire du peket avant les Fêtes de Wallonie

Le concept, festif, est à la fois simple et efficace. Il s’agit d’une course par équipes de 4 participants, sur une boucle de 2,5 km à parcourir à 4 reprises. Le premier coureur boit un peket et se lance ensuite dans la course. À chaque boucle accomplie, un coureur de l’équipe le rejoint, ils boivent ensemble un autre peket puis se lancent dans une nouvelle boucle. Et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée…

Récapitulons :

Le 1er relayeur court 10 km et boit 4 pekets

Le 2e relayeur court 7,5 km et boit 3 pekets

le 3e relayeur court 5 km et boit 2 pekets

le 4e relayeur court 2,5 km et boit 1 peket

Relais Wallon, mode d'emploi ©DR

”L’objectif est de proposer un événement sportif durant les fêtes de Wallonie. Un jogging festif plus que compétitif car, qui dit Wallonie, dit peket”, décrivait Florian Badoux, pour l’organisation. “C’est l’occasion aussi de vivre un afterwork sympa, où il est possible de se rendre en fin d’après-midi et qui offre la possibilité de faire du sport tout en recevant un apéro afin de bien commencer les fêtes de Wallonie.”

À Namur, centre névralgique des Fêtes de Wallonie, l’édition 2022 avait attiré quelque 150 équipes, soit 600 participants, au Parc d’Amée.