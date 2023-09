UTMB 2023 : un coureur suisse est décédé après un malaise sur la PTL

Âgé de 59 ans, le Valaisan était habitué à ce type d’effort et une figure de la course à pied et du ski-alpinisme en Suisse. Il était notamment membre du comité d’organisation du Wildstrubel by UTMB, l’un des trails du World Series by UTMB.

La PTL est à la fois la première course de la semaine de l’UTMB, mais aussi la plus longue et la plus engagée, demandant de bonnes connaissances du milieu de la montagne. Elle a la particularité de se courir en équipe et sans classement officiel à l’arrivée. Cette année, les participants ont dû composer avec une météo particulièrement compliquée, avec du froid et des chutes de neige, lors des premiers jours de course.

En 2022, un traileur brésilien avait déjà trouvé la mort sur ce même format. Un an plus tôt, c’est un participant tchèque qui était décédé suite à une chute sur la TDS.