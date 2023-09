Souvent, on ne les tient pas plus que quelques semaines avant de renoncer par manque de motivation, parce qu’on s’était fixé des objectifs trop ambitieux ou parce qu’on se trouve confronté à une organisation de vie trop difficile. Se (re) mettre à l’activité physique fait souvent partie de ces projets vertueux qui tombent vite à l’eau. Surtout lorsqu’on n’a plus fait de sport depuis des années ou que l’on a des problèmes de santé.

Avec le programme “Je Marche pour Ma Forme”, l’asbl Sport et Santé espère offrir le meilleur cadre possible pour encourager la pratique sportive pour tous ceux qui s’en sentaient jusqu’alors exclus.

”Je Marche pour Ma Forme”, c’est quoi ?

De quoi s’agit-il exactement ? Pendant douze semaines, les participants sont accompagnés par un animateur spécialement formé pour ce travail qui les aide à retrouver le goût de l’activité physique. Au moins une séance collective hebdomadaire permet à tout le groupe de progresser ensemble grâce aux encouragements de chacun.

Santé, convivialité et progressivité

Isabelle Crutzen, coordinatrice de Je Cours pour Ma Forme (JCPMF) qui organise ce nouveau programme, nous parle de cette toute nouvelle formule lancée au printemps dernier et qui se développe autour de trois axes : la santé, la convivialité et la progressivité.

”Certes, on avait lancé un niveau Je Cours pour Ma Forme 0-2 kilomètres ainsi qu’un programme 'Renforcement et équilibre' mais on s’est rendu compte qu’ils servaient moins de marchepieds que de complément pour les autres niveaux afin d’agrémenter les séances. On espère que ce sera différent avec ce programme élaboré pour être accessible au plus grand nombre. On va d’ailleurs prendre contact, et c’est une première dans le cadre de JCPMF, avec le monde médical pour leur signaler l’existence du programme afin qu’il puisse, le cas échéant, le renseigner aux patients.”

Les personnes sédentaires ne seront pas les seules concernées.

”Après quinze ans d’existence, le nombre de participants ne pouvant plus courir grandit”, explique Isabelle. “Ce programme sera, pour eux, l’occasion de rester en forme tout en retrouvant cet esprit qu’ils avaient tant affectionné.”

Car bien sûr, les bonnes recettes de JCPMF seront conservées. “Si la santé est le premier axe fort du programme, le second reste la convivialité”, détaille Isabelle. “Même s’ils seront différents, les marcheurs auront leur diplôme et leur t-shirt. On veillera également, dans la mesure du possible, à ce que la ou les séances collectives se déroulent en même temps afin de préserver l’esprit de groupe. Cela permettra au passage aux coureurs blessés de continuer à s’entretenir en effectuant quelques séances de marche.”

Le troisième axe enfin sera la progressivité. “Comme pour JCPMF, on tend vers un objectif au fil des séances. Même si l’ambition initiale est de s’adresser au plus grand nombre, on envisage de proposer un deuxième niveau.”

La prochaine session commence à la fin du mois de septembre. Et pourquoi pas vous ?