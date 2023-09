Plus de 780 participants à la 34e édition du jogging de Namur (Photos&Vidéos)

Quelques " Cadors" aux avant postes ©(Copyright: Vincent LORENT )

Depuis 34 ans, le parcours à été à de nombreuses reprises modifié. C'était encore les cas cette année, et cela alimentait les discussions d'avant course.

Deux boucles dans les rues de Namur pour le 5 km. Un choix de parcours qui divise... ©(Copyright: Vincent LORENT )

Au niveau sportif, les ténors étaient presque tous là. On notera la présence de quelques habitués de plus longues distances, venus faire un peu de vitesse après leurs performances montagnardes. C' était le cas, entre autres, de Damien Libert ( 3eme du 11 km ) qui était tout récemment sur la PTL ( 300 km ) et de Renan Gossiaux, 5eme du 11 km, après sa place de premier belge à l'Utmb.

Le podium général du 11 kms ©(Copyright: Vincent LORENT )

Du côté féminin, Valentine Mathy réitère sa performance de 2022 en s'imposant sur les deux distances. Elles est d'abord 18eme au général du 5 km, avant de terminer 8eme du 11 km. Outre ce doublé, elle tenait également à cette course pour partager un moment avec son papa.

Doublé de Valentine, qui fait la fierté de son papa ©(Copyright: Vincent LORENT )

Résultats

5 kms:

1. HOUTART Cyril: 0:18:47; 2. JEREMY Wanet: 0:18:49; 3. GREGOIRE Valentin: 0:19:07

1. Mathy Valentine: 0:22:20; 2. RAMBOUX Apolline Marie: 0:22:31; 3. ROCK Stéphanie: 0:23:53

11 kms:

1. CALMELS Cyprien: 0:35:17; 2. D'HARVENG Yves: 0:36:03; 3.LIBERT Damien: 0:36:21

1. MATHY Valentine: 0:37:49; 2. MAUREEN Kramer: 0:38:43; 3. RAPPE Sophie: 0:42:20