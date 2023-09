Jogging de la Ville de Namur : Valentine Mathy s’impose sur le 6 km avant de repartir et de s’imposer également sur le 11 km

Une bonne demi-heure après ce succès, l’athlète du SMAC est au départ du 11 km, toujours dans le cadre du Jogging de la Ville de Namur. Avec, à nouveau, une victoire à la clé, avec un chrono de 37.49 et une 8e place au scratch.

À lire aussi

Une performance insolite derrière laquelle on retrouve un objectif – un prochain marathon – et un excellent état de forme pour la Namuroise, qui tenait à être présence chez elle, à Namur. “Je prépare le marathon d’Eindhoven, cadre des Championnats de Belgique le 8 octobre”, a-t-elle confié à l’arrivée au micro d’Amandine Gilson et de l’Avenir. “Le but est d’augmenter les distances et la cadence pour être prête et réaliser mon objectif qui est de descendre sous les 3 heures. Ce serait un rêve, on verra s’il se réalise.”

À lire aussi