Les 10,30 kilomètres de Schaerbeek ou la fièvre du vendredi soir

Ceci risque de paraître bizarre pour tous ceux qui ne se fixent pas de règles de vie aussi strictes. Mais les adeptes de course à pied sont nombreux à s’imposer au moins une grosse séance de sport par week-end. Les courses du vendredi soir présentent donc cet avantage qu’on se débarrasse vite du poids de cette responsabilité. La course part à 19 heures. Une heure ou une heure et demie plus tard, c’est bon, on a rempli sa mission. Durant les deux jours qui suivent, on peut se consacrer à d’autres occupations.

A la découverte de la chronobiologie

Les courses du vendredi soir sont aussi attrayantes pour d’autres raisons. Elles permettent de marquer une rupture entre les activités de la semaine et celles du week-end. Puis elles se caractérisent aussi par une ambiance particulière à la fois conviviale et joyeuse. Surtout à Schaerbeek !

Comme les années précédentes, des animations sont prévues en marge de la course avec des jeux pour les enfants, des initiations au sport, des concerts, etc.

Évidemment, il faut aimer courir en soirée. Or tout le monde n’est pas programmé pour cela. Clairement, on observe deux catégories de sportifs : ceux du matin et ceux du soir. De quoi cela dépend-il ? Les spécialistes étudient cette question dans le cadre d’une science qui s’appelle la chronobiologie. Ils s’intéressent aux fluctuations des rythmes circadiens (du latin “circa” qui veut dire “autour” et “dies”, “le jour”). Car tout bouge selon les heures de la journée : la production d’hormones, l’activité cérébrale, l’appétit, la température, etc. Or ces cycles ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde, ce qui explique qu’on se sente plus performant le matin que le soir ou inversement.

Chacun peut se poser la question pour lui-même : imaginez que vous deviez faire une petite sortie de jogging. Préféreriez-vous le lever ou le coucher du jour ? En général, plus on vieillit, plus on est du soir. Surtout les personnes qui font de l’arthrose ! Quand elles se réveillent le matin, elles se sentent rouillées. Et pas vraiment dans les bonnes dispositions pour aller courir. Plus tard dans la journée, les gestes ont regagné un peu de fluidité.

D’autres préfèrent le matin comme le coureur kényan Eliud Kipchoge. Lorsque le 12 octobre 2019 il est passé sous la barre des deux heures sur marathon à Vienne (1 heure, 59 minutes et 40 secondes), il a démarré à 8h15 pétantes, ce qui devait probablement coïncider avec le top de sa forme !

La dernière édition des 10,30 km de Schaerbeek s'était disputée sous des conditions météorologiques difficiles. ©JC Guillaume

Les 10,30 kilomètres de Schaerbeek en pratique

Quand ? Vendredi 15/09 à partir de 17h

Où ? Place Terdelt, 1 – 1030 Schaerbeek

Distances ?

> Course : 5km et 10,3km

> Enfants : 400 mètres (maternel) et 800 mètres (primaire)