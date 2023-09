Tor des géants (330 km/24000 d +) : 4e victoire pour l’Italien Franco Collé en 66h39

”Je n’espérais pas gagner, après l’abandon de l’année dernière, je voulais seulement terminer”, déclarait-il, assez marqué, sur cette ligne d’arrivée franchie à 4h39 exactement ce mardi. “Ces trois jours ont été intenses pour moi et ma famille, mais le Tor est le Tor, c’est une chose unique à vivre ou à voir en direct. Je sais que je ne pourrai jamais m’arracher à cette course.”

L’Italien, qui avait pris en 2015 la deuxième place du 80 km du marathon du Mont Blanc derrière l’Américain Alex Nichols. a parcouru près de 200 kilomètres avec le Français Romain Olivier, qui a terminé deuxième à 3h10’. La première femme, l’Anglaise Emma Stuart, 10e au scratch au moment de l’arrivée des premiers, devrait être à Courmayeur dans le courant de la journée de mardi.

Les Belges sur le Tor des Géants

Quant aux Belges, les premiers étaient Jan De Clerck et Florentin Gooris (36e et 37e ce mercredi matin), Wim Bastiaens (87e) et Lional Van Eldom (123e).