Valentin Hajdu, 5e du 104 km du Trail de la Côte d'Opale : “Une étape sur la route de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc”

Valentin Hajdu, lui, s’était lancé le défi de cumuler le 24 km de samedi avec la distance la plus longue, le 80 km, du dimanche. Un total de 104 bornes faisant partie d’un challenge spécifique sur ce TCO. Il a fini 5e de chacune des épreuves, pour prendre la 5e place au général du challenge et monter sur un podium qui réunissait le top 5.

”Samedi, sur le 24 km, j’ai tout donné en partant à fond. C’était dur sur la fin, notamment avec la chaleur. Mais j’ai l’habitude de courir entre 80 km et 100 km par semaine. Donc la récupération pour la course du dimanche ne fut pas trop problématique, si ce n’est le manque de sommeil vu que le départ était très matinal”, raconte celui qui, cette année, s’est notamment aligné sur le Trail Alsace Grand Est by UTMB, avec 175 km et 6200 D + au menu. “J’avais pris part au Trail de la Côte d'Opale voici quelques années avec mon papa. C’était mon premier ultra. Ça me tenait à cœur d’y revenir.”

Valentin Hajdu, sous la chaleur, a dû puiser dans ses réserves pour se classer dans le top 5 du challenge 104 km. ©D. R.

Un ultra à travers le Jura à la fin du mois de septembre

Celui qui s’est réellement mis au trail depuis 2018 franchit progressivement les étapes pour se rapprocher de son objectif : prendre part, un jour, à l’UTMB Mont-Blanc. Ces dernières années, on l’a notamment vu franchir le cap des 200 kilomètres (203 exactement) sur une course de 24 heures, briller sur le Dernier Homme Debout en terminant 4e de l’édition 2023 avec 20 boucles (”il faut que je sois finisher au moins une fois…”) ou encore boucler le format ultra (164 km) du Grand Trail des Lacs et Châteaux.

”Mon objectif immédiat est l’Ultra Trail des Montagnes du Jura (UTMJ), qui a lieu à la fin du mois de septembre sur 175 km et 7000 mètres de D +. C’est cela que je prépare actuellement”, ajoute-t-il au sujet de sa présence sur le Côte d'Opale. “Mais prendre part, un jour, à l’UTMB Mont-Blanc reste l’objectif.”

Valentin Hajdu, qui accompagnera son pote Jimmy Minet – le Forrest Gump du running belge – durant la nuit sur les 24 heures d’Ath ce week-end, a profité de l’ambiance du TCO. “Sur la course, j’ai croisé énormément de visages familiers, beaucoup de Belges, notamment des coureurs de l’ARCHO. C’était vraiment sympa d’être autant soutenu.”

Valentin Hajdu au départ du 24 km du Trail de la Côte d'Opale 2023. ©D. R.

À lire aussi

Les podiums des Belges au Trail de la Côte d'Opale

Samedi

8 km : victoire belge avec Antoine Marquet. Jeff Gustin finit 3e.

13 km : Arnaud Boitte prend la 2e place.

16km : victoire belge féminine avec Margaux Delvosal. Lucien Mine est 2e côté masculin.

24 km : victoire belge avec Michaël Castermans. Et 3e place pour Guillaume Ninforge. Côté féminin, Tessa Avermaete et Julie Rogge prennent les 2e et 3e places

Dimanche