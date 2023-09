Golden Trail Series : Remi Bonnet s’offre un record vieux de 30 ans sur la Pikes Peak Ascent

Après 1h58.30, le Suisse apparait dans les derniers virages de la mythique montée de Pikes Peak, course américaine de 21 km et 2382 m D + dans le Colorado faisant partie du Golden Trail World Series 2023. Une ultime accélération et le chrono tombe : 2h00.20, soit 46 secondes de mieux que Matt Carpenter.

“Je savais que l’altitude était la clé, confie Rémi Bonnet à l’arrivée. Je me suis entraîné et ai dormi dans une chambre hypoxique pendant 20 jours avant de venir et j’ai beaucoup moins subi l’altitude aujourd’hui. Je suis super content de battre ce record ! Les gens pensaient que c’était impossible mais j’ai réussi à le faire et je suis vraiment fier de montrer qui est le meilleur grimpeur au monde ! Il va maintenant falloir revenir pour passer sous les 2h00 ! ”

En deuxième position, on retrouve le Kenyan Patrick Kipngeno, auteur lui aussi d’un magnifique chrono : 2h04’09. "Rémi était sur une autre planète aujourd’hui c’était impossible de le suivre. J’ai mené l’allure sur la première partie mais au moment de prendre de l’eau il a creusé l’écart. Je suis super content aussi parce que c’était ma première fois aux États-Unis et surtout ma première course sur la neige.”

L’Américain Eli Hemming complète le podium.

Sophia Laukli, en tête avant la finale

Avec trois victoires au compteur Sophia Laukli ne pourra plus être rattrapée avant la finale et l’Américaine arrivera donc en leader en Italie.

“À Sierre-Zinal j’étais ravie d’avoir pu faire une course tactique, là j’ai un peu commencé à stresser quand Judith m’a dépassée. Mais finalement je suis restée calme, et j’ai essayé de la jouer tactique là aussi en attendant les 4 derniers kilomètres pour attaquer et ça a marché donc je suis super contente. C’est ma première victoire sur la Golden Trail Series chez moi aux États-Unis et je sais aussi que je ne pourrais pas être rattrapée au classement général avant la finale maintenant. ”

Cette fois-ci, la Suisse Judith Wyder doit se contenter de la seconde position, après sa victoire à la DoloMyths Run en Juillet. “Je suis contente avec ce résultat je ne pouvais pas faire mieux.”

L’Américaine Anna Gibson complète le podium.

La dernière étape à Mammoth

La Golden Trail World Series va désormais prendre la direction de la Californie pour la dernière étape de la saison, le Mommoth 26 K le 22 septembre, avant la grande finale en Italie.