Jimmy Minet, 188 km en 24 heures après 1300 jours sans avoir loupé une sortie running : “Je crois que j’ai trouvé mes limites”

À lire aussi

”Je récupère doucement. La fatigue fut incroyable, même si on m’avait prévenu que c’était un effort pour le moins difficile que de courir durant 24 heures consécutivement”, nous confiait-il mardi après midi, après une première sortie de moins de 3 kilomètres la veille pour poursuivre sa série et avant d’aller en accumuler six de plus en soirée. “Je voulais tester mes limites en m’alignant sur ce format. Je crois que je les ai trouvées. 24 heures, je n’irai pas plus loin… Je me souviens que, en 2010, c’est ici que j’avais pris part à ma première course, en participant au format au sein d’une équipe de 8. Ceux qui couraient en solo durant un jour complet me paraissaient être des extraterrestres à l’époque. Et cette fois, c’est moi qui me suis imposé…”

À lire aussi

Un effort effectué sur une boucle de 4750 mètres. ©D. R.

188 bornes sur une boucle de 4750 mètres

En tournant en rond sur une boucle de 4750 mètres, Jimmy Minet, 39 ans, souhaitait symboliquement franchir le cap des 200 bornes et améliorer le record de son pote Valentin Hajdu sur l’épreuve, fixé à 203 kilomètres. “Il est venu m’aider durant la nuit. C’était vraiment un chouette moment et un beau partage. J’aurais pu faire mieux que mes 188 kilomètres, mais j’ai eu un gros passage à vide… durant 3 heures.”

Devenu le Forrest Gump belge, on sent Jimmy Minet aujourd’hui à la fois fatigué de poursuivre cette série tout en ne voulant pas lâcher le défi qui l’anime depuis 1300 jours désormais. “Je vois désormais au jour le jour”, ajoute celui qui, jusqu’ici, avait réalisé pour distance maximale un 100 km lors du National de la spécialité cette année. “Après les 24 heures, je peux vous dire que je n’étais pas sûr du tout d’aller courir le lendemain. Mais je m’y suis finalement remis…”

Jimmy Minet, sur le podium des 24 Heures d'Ath 2023. ©D. R.

Il souffre du diabète depuis 2010

Le défi mené par Jimmy Minet, enseignant de profession, est d’autant plus impressionnant que l’athlète Trakks, depuis 2010, souffre d’un diabète de type 1. “Je veux montrer qu’il est possible d’avoir une pratique sportive soutenue et régulière tout en devant composer avec le diabète”, nous dit-il. “Au début, je ne pensais jamais être capable de passer au-dessus des 20 kilomètres. Auparavant, je courais à trop haute intensité et je me retrouvais, comme sur les 20 Km de Bruxelles, en hypoglycémie. J’ai désormais appris à être plus endurant et à courir à une intensité plus modérée.”

À lire aussi

La tâche n’en reste pas moins complexe. “Je dois, plus qu’un autre encore, faire très attention à mon alimentation et surveiller ma glycémie. Avant la course, en raison du stress sans doute, j’ai eu des difficultés à m’alimenter. Après 3 heures, j’ai fait une hypoglycémie. Je ne suis pas passé loin du malaise. Par la suite, j’ai essayé d’assimiler un maximum de sucre et de garder une glycémie haute.”