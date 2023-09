La Bruxelloise, course populaire au profit de la recherche contre le cancer du sein, a lieu ce dimanche au stade Fallon

Cette épreuve propose une boucle de trois kilomètres, pour un total de trois distances (3, 6 et 9 km). Depuis la piste d'athlétisme, lieu de départ, les participants prendront la direction du Parc Des Sources, du Château Malou et la Promenade du Chemin de Fer pour un parcours verdoyant avant un retour sur le stade Fallon.

Tous les bénéfices de cette organisation sont reversés, comme chaque année, à la Fondation Saint-Luc et permettent au Professeur François Duhoux et son équipe de mettre au point des traitements personnalisés via l'analyse des organoïdes. Depuis la reprise de l'organisation par le White Star Athletic Club en 2019, plus de 30000 euros ont pu être reversés à la Fondation Saint-Luc.

Près d'un millier de participants sont attendus ce dimanche à Woluwe-Saint-Lambert. ©DENEVE PIERRE

Les organoïdes développés en laboratoire constituent des reproductions miniatures d'un cancer du sein à partir de biopsies de tumeurs de patientes.

Reproduisant une configuration très proche de la tumeur spécifique de la patiente, les organoïdes offrent de nombreuses perspectives dans le cadre d'une médecine personnalisée. Ils pourraient notamment permettre de rester différents traitements afin de déterminer à l'avance la prise en charge la plus adaptée pour chaque cas.

Un format dédié aux marcheurs nordiques, sur 10 km, est également prévu, tout comme une course pour les enfants de 6 à 12 ans, "La Brusseleke", sur un parcours de 1 km autour du stade Fallon.

La Bruxelloise a lieu ce dimanche, au départ du stade Fallon. ©DENEVE PIERRE

La Bruxelloise en pratique

Les horaires

9h00: ouverture du site

10h00: échauffement collectif

10h20: Départ La Brusseleke (course Kid's 6-12 ans)

10h30: Départ La Bruxelloise 3-6-9 km & marche nordique

12h30: Remise des prix

Frais d'inscription

La Brusseleke: 5 euros

La Bruxelloise: 10 euros

Adresse

Stade Fallon, Woluwe Saint-Lambert

Infos et inscription: www.la-bruxelloise.org