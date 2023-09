Pour fêter cela, ses amis l’ont convié cette semaine à participer à un beer mile à l’occasion de son enterrement de vie de garçon.

Le concept, qui vient des États-Unis et qui est également populaire en Angleterre, consiste à parcourir quatre tours d’une piste d’athlétisme, soit un total de 1600 mètres, en buvant chaque fois une bière avant chaque tour.

À lire aussi

1600 mètres à parcourir, 4 bières à boire: voici les règles, simples, du beer mile. ©D. R.

Là aussi, Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 mètres et double champion du monde du 5000 mètres, s’est montré le plus rapide puisqu’il s’est imposé devant ses amis avec un chrono de 5 minutes et 22 secondes, dans une atmosphère bien festive comme le montrent les images partagées. C’est loin cependant du record du monde de la spécialité, qui est détenu par Corey Bellemore en 4 minutes et 28 secondes.

À titre de comparaison, le record d’Europe de Jakob Ingebrigtsen sur 1500 mètres est de 3'27''14.