L'idée, novatrice ? un marathon et un semi marathon, mais sans quitter les frontières de leur village, Malonne. A priori, un concept unique, du moins sur de telles distances.

Amélie Van Caekenberghe, une fois encore première dame du semi. ©Vincent Lorent

Avec également le moins de répercussion possible sur la nature. Et sans déranger les villageois non plus. Donc, pas de gobelets jetables, pas de dossards ( mais un foulard réutilisable...), pas de routes barrées, un nombres volontairement limité de participants....

Autre particularité, le prix d'inscription est suggéré, mais libre. Une course accessible donc à toutes et tous.

La distance phare, le marathon, pouvait également se faire en équipe de deux : chacun sa boucle.

Malgré les portions de macadam, le D+ était bien présent ©Vincent Lorent

Les moins téméraires ou les plus raisonnables pouvaient eux se contenter de la première boucle, le semi - marathon.

Au vu de la superficie du village de Malonne ( Namur ), les organisateurs n'ont guère eu de mal a proposer un tracé unique. Aucun chemin, route, sentier n'était emprunté deux fois. De quoi découvrir toutes les facettes de ce village.

Attention, ne pas croire qu'il s'agissait pour autant d'une balade. Le marathon, malgré ses portions de route, avoisinait tout de même les 1000m de D+.

Le trio organisateur voulant passer la main, il se disait, dans le milieu de la course, que cette 5ème édition serait peut être la dernière. Rien d'encore définitif, mais des pistes de reprise sont à l'étude selon nos sources......