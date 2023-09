Enzo Noël (2h19.56) et Yohan Zaradzki (2h20.05) améliorent leur record sur marathon à Varsovie

Les athlètes belges ont brillé puisqu’Enzo Noël et Yohan Zaradzki ont signé leur meilleur chrono sur la distance à cette occasion. Les deux athlètes de la province de Liège ont fait course ensemble du début à la fin pour respectivement réaliser 2h19.56 et 2h20.05 après un deuxième semi-marathon plus rapide que le premier. Hanna Vandenbussche, notamment lauréate des 20 Km de Bruxelles 2023, a réalisé un temps de 2h42.32, se positionnant à la 4e place féminine.

C’est l’Ukraine qui s’est imposée dans cette compétition interpays.

En individuel, Enzo Noël et Yohan Zaradzki terminent respectivement 6e et 7e de ce marathon.

