Enzo Noel, avec un chrono de 2h19.56 à Varsovie, s’est réconcilié avec le marathon : “J’ai pris beaucoup de plaisir”

Et c’est sur l’événement de Varsovie qu’il a jeté son dévolu il y a de cela plusieurs mois déjà. “En fait, mon manager me propose des courses et j’ai réagi très vite, avant même le mois d’avril, explique le Hannutois. Je voulais vraiment refaire un marathon plus petit, histoire d’avoir moins de pression. Car j’étais allé à Berlin (NdlR : un des plus importants au monde) directement pour ma première expérience, j’étais tout jeune et j’avais explosé.”

À lire aussi

Et l’aventure dans la capitale polonaise était d’autant plus intéressante qu’elle proposait une formule novatrice puisque les athlètes couraient également pour représenter leur nation. “Si on formait une belle équipe, on pouvait vivre un chouette week-end et nous étions quasiment certains de ramener un peu d’argent, ce qui est très rare en Belgique, détaille le jumeau d’Adrien. Et cela n’avait aucun lien avec la fédération, c’était plus une initiative privée qu’un vrai événement comme un championnat. Normalement, nous devions être quatre mais nous sommes finalement partis à trois, nous étions les seuls dans cette configuration. Car il y avait quand même un certain critère de sélection : il fallait valoir aux alentours de 2h20 pour les hommes et de 2h40 pour les dames. “

Des conditions idéales

Et c’est Roger Konings, le manager d’Enzo Noel, qui s’est chargé de constituer l’équipe en embarquant Yohan Zaradski et Hanna Vandenbussche pour cette épreuve qui s’est déroulée dans des conditions pratiquement idéales. “Il faisait seize degrés au départ et le mercure est monté jusqu’à 18. Il y avait un peu de vent mais il était léger. Par rapport à chez nous, le parcours était quand même plat même si ce n’est pas le marathon le plus plat au monde, confie celui qui n’avait pas réalisé de préparation spécifique à l’exercice. Non, car j’ai quand même fait l’été sur piste et j’ai juste enchaîné par quelques sorties longues. C’est ce qui me fait dire que je pourrais encore faire mieux en me préparant comme il faut.”

Parti sur des bases de 2h20, en compagnie de Yohan Zaradski, l’athlète de 27 ans a tenu le rythme jusqu’à la ligne d’arrivée. “Je voulais vraiment me réconcilier avec le marathon et passer sous cette barre des 2h20 (NDLR : son record était de 2h26 : 38). Et, franchement, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je vais même dire que pendant 32-33 kilomètres, c’était facile. Nous étions hyper bien encadrés si bien que j’ai commencé à parler avec la personne sur le vélo alors que ce n’est pas dans mes habitudes (rires). Après, les sept derniers kilomètres ont été durs mais c’est normal. Dans l’ensemble, c’était cool.”

Le trio Enzo Noël, Yohan Zaradzki, Hanna Vandenbussche a brillé à Varsovie. ©Wings for Athletes

Une belle prime en poche

Et c’est finalement dans un chrono de 2h19 : 56 qu’il a franchi la ligne, quelques secondes devant Yohan Zaradski. “Nous sommes passés un peu trop lentement à la mi-course et Yohan se tracassait mais, moi, je me disais qu’on allait gagner du temps sur la fin. Il fallait simplement qu’on reste ensemble, nous étions les seuls à avoir cette stratégie. Car le classement par équipes était constitué en fonction des points issus des chronos de la meilleure dame, du meilleur homme et du troisième représentant du pays. Et, finalement, on remporte une très belle troisième place (NDLR : et les 9.000 euros qui vont avec).”

Pour la petite histoire, c’est l’Ukraine qui l’a emporté devant une équipe continentale. Au classement individuel, notre interlocuteur a décroché une très belle sixième place, juste devant son coéquipier. Chez les dames, Hanna Vandenbussche s’est, elle, classée juste au pied du podium.

Un nouveau marathon ? Pas pour tout de suite

Mais le plus important était ailleurs pour Enzo Noel qui a prouvé qu’il pouvait être compétitif sur marathon. “Maintenant que c’est fait, je pense que je vais laisser ça de côté pendant un petit temps. Je vais récupérer avant de reprendre l’entraînement dans une dizaine de jours, confie celui qui est rentré en Belgique ce lundi soir. Les championnats de Belgique de cross tombent déjà au mois de novembre. Je ne suis pas forcément bon dans cette discipline mais c’est un truc à faire pour progresser de manière générale. Le but n’est pas de se qualifier pour les championnats d’Europe. à moins qu’il n’y ait une belle surprise.”

Et pourquoi pas finalement ? Il n’est pas interdit de rêver. Après s’être réconcilié avec le marathon, Enzo Noel pourrait bien en faire de même avec le cross.