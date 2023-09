Ne dites plus Kalenji ou Evadict, Kiprun devient l’unique marque running de Decathlon

Une décision qui était actée depuis plusieurs mois déjà par Decathlon mais qui vient seulement d’être officialisée. Sachant que, selon une étude réalisée par Esprit Running en 2023, 7 pratiquants de course à pied sur dix sont à la fois des routiers et des traileurs, elle va dans le sens de l’histoire.

De soixante marques à treize

Ce changement fait d’ailleurs partie d’une stratégie globale de l’enseigne sportive française, voulant réduire le nombre de ses marques propres et définir des priorités, dont la course à pied fait partie évidemment. Au lieu d’une soixantaine de marques propres, Decathlon en comptera désormais treize.

À lire aussi

La marque Kiprun est née en 2008 chez Decathlon, avec la Kiprun 1000 qui fut alors la première chaussure performance de Kalenji qui, de son côté, était plutôt assimilé à une pratique grand public. En 2018, Kiprun devient véritablement synonyme de performance sur route, puis également sur piste alors que se développaient le trail et la marque Evadict. Des dénominations qui appartiennent donc désormais au passé.

”Les équipes dédiées au trail, à la course sur route et à la performance ont souhaité mettre en commun toutes leurs compétences et leur passion autour d’un seul projet : Kiprun”", indique Decathlon dans sa communication. “Les technologies qui étaient développées jusqu’alors pour la course sur route vont pouvoir bénéficier au trail, et vice-versa. C’est également toute l’expertise de nos athlètes pros de trail, d’athlétisme et de course sur route qui servira désormais à tous.”