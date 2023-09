Semi & Marathon de Bruxelles 2023: parcours, horaires, mobilité, participants et favoris

Les différentes distances

Outre le marathon (42,195 km) et le semi-marathon (21,1 km) qui sera l’épreuve la plus populaire, l’événement accueille également un 10 km ainsi qu’une course pour les jeunes, le Kids Run.

La Race For The Cure by Think Pink de Bruxelles est également à nouveau intégrée à l’événement. Pour cette course en soutien aux personnes atteintes d’un cancer du sein en Europe, les participants auront le choix entre un 10 km (run) ou un 4 km (walk)

Les parcours du marathon et du semi-marathon de Bruxelles

Nouveauté cette année pour le marathon et le semi-marathon, avec un retour, attractif pour les coureurs, dans le centre-ville, du moins pour la première partie de l’épreuve.

À lire aussi

Après avoir retiré les dossards sur la Grand-Place de Bruxelles, le parcours en ligne débutera en effet depuis la place de Brouckère et arrivera au sein du stade Roi Baudouin. Entre-temps, les coureurs passeront dans le tunnel Annie Cordy, devant la Basilique de Koekelberg, le Château Royal de Laeken ou encore l’Atomium.

Le marathon, qui affiche un total de 350 mètres de dénivelé positif (pour 270 au semi-marathon) emmènera également les participants le long du canal.

Le parcours du marathon

Le parcours du marathon de Bruxelles 2023. ©Golazo

Le parcours du semi-marathon

Le parcours du semi-marathon de Bruxelles 2023. ©Golazo

Toutes les autres distances partiront depuis le stade Roi Baudouin

Quelle participation ?

Presque 2000 marathoniens sont attendus au départ ce dimanche à 9 heures. Parmi eux, la moitié vient d’un autre pays que la Belgique.

Sur le semi-marathon, quelque 5500 participants sont attendus (dont 25 % venant d’un autre pays).

Au total, avec le 10 km, la Kids Run et Race For The Cure, près de 12000 personnes devrait prendre part à l’événement.

L’augmentation de la participation est de 25 % par rapport à 2022 pour le Brussels Marathon.

Les inscriptions en ligne restent possibles jusqu’à samedi 23h59.

Les favoris de l’édition 2023 du Brussels Marathon

Marathon vallonné, Bruxelles n’attire pas les meilleurs représentants belges et internationaux en quête d’un bon chrono. Michaël Somers, par exemple, s’est aligné à Berlin voici une semaine pour réaliser le minimum olympique en vue de Paris 2024.

Au niveau sportif, on suivra néanmoins avec attention les performances des Kenyans Felix Mutai Kipsang (31 ans) et Simon Kipkosgei (24 ans). Kipkosgei possède un record personnel sur marathon de 2h07.07 et s’est classé ces dernières années quatrième du Marathon de Nairobi (2022) et du Marathon d’Eindhoven (2021). Le rythme sera imprimé en route par l’expérimenté Martin Cheruiyot (36 ans), encore vainqueur cette année du Marathon d’Annecy.

Le Français Nicolas Fiessinger, vainqueur du semi-marathon 2022 en 1h07.33, sera à nouveau au départ.

Mobilité : quelles perturbations ?

Le marathon retrouvant le centre-ville cette année, les perturbations seront plus importantes.

”Le parcours de l’événement sera entièrement clôturé dès 7h30 du matin par les services de police et accompagnés par nos signaleurs”, indique l’organisation. “Les artères de circulation seront rouvertes au fur et à mesure de l’évolution de la course, à partir de 11h00, pour revenir à une situation normale aux alentours de 15h.”

Plusieurs bus seront déviés ou limitées ce dimanche, à savoir les lignes 13, 14, T19, 20, 46, 47, 53, 56, 58, 83, 86, 87 et 88. Le tram 19 sera limité à l’arrêt Simonis, le 51 à Démineurs et le 93 à Cimetière de Jette.

Brussels Marathon 2023: horaires et programme

Samedi 30 septembre

15h00 à 19h00 – Retrait des packs de participation

> Marathon et semi-marathon – Grand-Place

> 10 km et Kids Run – Stade Roi Baudouin

Dimanche 1er octobre