Marathon de Bruxelles : voici pourquoi l’édition 2023 est celle du renouveau

Douze mois plus tard, à l’aube d’une 18e édition ensoleillée ce dimanche, Bruxelles a cet autre marathon.

L’événement a gagné en attractivité et semble prêt à prendre une autre dimension. Si Bruxelles, avec son relief, ne sera jamais Berlin et ne pourra attirer vers lui les meilleurs athlètes belges ou étrangers, ils sont à nouveau nombreux parmi les amateurs de course à pied à se projeter vers l’événement avec enthousiasme. On peut donc clairement parler de renouveau.

Voici pourquoi.

Un retour au centre-ville

Organiser une épreuve de course à pied dans une ville n’est jamais un jeu d’enfant. Encore plus quand il s’agit de la capitale de l’Europe. Les contraintes, pour les différents acteurs, sont énormes. Exilé au nord de la ville en 2022, le marathon va retrouver le centre-ville, qui lui servait d’arrivée lors des premières éditions. La Grand-Place, argument de choix pour attirer les sportifs de l’étranger, sera le lieu de ralliement pour venir chercher son dossard alors que le départ se fera juste à côté, depuis la place de Brouckère.

“On intègre véritablement le centre de Bruxelles dans l’événement, se réjouit Greg Broekmans, chef d’orchestre de l’événement pour Golazo. C’est une formidable carte postale pour ceux qui viennent de loin et une facilité pour tous ceux qui logent en ville.”

Les coureurs passeront encore à proximité de l'Atomium, mais plus lors du départ. ©BELGA

Un semi-marathon au parcours très attractif

Suivent alors des passages dans le tunnel Annie Cordy, devant la Basilique de Koekelberg, le Château Royal de Laeken ou encore l’Atomium pour une arrivée au cœur du stade Roi Baudouin. Bref, une vraie visite de la capitale. Surtout pour le semi-marathon qui a hérité des meilleurs passages alors que, pour allonger la distance, les marathoniens n’échapperont pas à quelques kilomètres le long du canal.

“Chaque organisateur a en tête le parcours de ses rêves, mais il faut tenir compte des contraintes, ajoute Greg Broekmans. Un grand pas a été fait dans le bon sens pour 2023. Et nous pourrons travailler sur cette base dans les années à venir pour tenter d’encore apporter quelques améliorations. ”

Un nouvel engouement

Résultat, le nombre de participants est en hausse. Ils devraient être près de 6000 sur le semi (+25 %) et un peu moins de 2000 sur le marathon, dont la moitié venant de l’étranger. Au total, avec le 10 km, les courses pour enfants mais également la Race For The Cure organisés en parallèle, l’événement pourrait attirer près de 12000 participants.

C’est encore loin de l’engouement autour des 20 Km ou des grands marathons européens. Mais Bruxelles est sur la bonne voie.