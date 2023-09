De grosses performances belges sur le circuit UTMB : Laura Van Vooren s’impose sur le 165 km à Nice, Guillaume Deneffe 2e

Troisième du Marathon du Mont-Blanc en juin dernier, Laura Van Vooren, 32 ans, a d’emblée brillé pour sa première expérience sur un format 100 miles (165 km et 8400 mètres de dénivelé positif). Depuis le départ vendredi à 12h à Auron, elle a mené l’épreuve féminine pour finalement terminer en 27h10.58, à la 15e place au classement général.

Ce succès, le premier d’un athlète belge sur un événement UTMB, lui permet de décrocher sa qualification pour l’UTMB Mont-Blanc 2024.

La Brainoise Julie Grétry, toujours en course et qui avait bien performé sur le Val d’Aran by UTMB avant que la course ne soit stoppée, devrait terminer à la 5e position chez les dames.

Un mois après, Guillaume Deneffe tient sa revanche

Contraint à l’abandon à l’UTMB il y a un mois, épreuve qu’il avait terminée 15e en 2022, Guillaume Deneffe a directement pris sa revanche en décrochant la 2e place sur cette même épreuve, arrivant à Nice après 22h56.30, une demi-heure après le lauréat français Gwendal Moysan. Déjà 2e en 2022 du 165 km du Kullamannen by UTMB en Suède, l’athlète de la province de Liège est monté une nouvelle fois sur le podium d’une épreuve UTMB pour, lui aussi, valider sa qualification pour l’UTMB 2024.

”Le début de la course fut difficile, j’ai beaucoup souffert de la chaleur”, a raconté sur la ligne Guillaume Deneffe. “Jusqu’à la tombée de la nuit, il a fallu gérer les crampes et les faire disparaître. Mais plus les températures ont diminué, mieux je me suis senti, pour finalement passer une bonne nuit.”

Guillaume Deneffe partage le podium du 165 km du Nice Côte d'Azur by UTMB avec les Français Gwendal Moysan et Paul Zunino. ©UTMB World Series

Longtemps bien positionné et parti pour un top 10, Jérôme Vanderschaeghe, 2e du 108 km de la Restonica en juillet dernier, a été contraint à l’abandon après 70 kilomètres, manquant de force et ne se sentant plus capable de poursuivre dans ces conditions encore 95 km.